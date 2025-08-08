iSport.ua
Фенербахче отпустил лидера на Ближний Восток

Ветеран будет выступать в чемпионате ОАЭ.
Сегодня, 18:41       Автор: Антон Федорцив
Душан Тадич / ФК Аль-Вахда

Нападающий Душан Тадич покинул стамбульский Фенербахче. Опытный серб присоединился к эмиратской Аль-Вахде, сообщает официальный X клуба.

Балканец подписал 1-летний контракт с третьей командой ОАЭ. Аль-Вахде 36-летний Тадич достался бесплатно. "Желтые канарейки" отпустили нападающего свободным агентом.

В прошлом сезоне Тадич провел 53 поединка во всех турнирах, в которых оформил 13 мячей и 18 результативных передач. Ранее он выступал за амстердамский Аякс, английский Саутгемптон, нидерландские Твенте и Гронинген, сербскую Войводину.

Тем временем аравийский Ан-Наср нацелился на звезду Баварии из Мюнхена Кингсли Комана.

