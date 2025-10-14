iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Турецкий гранд собирается вернуть в Европу обладателя Золотого мяча

Карим Бензема получил вариант для продолжения карьеры после Аль-Иттихада.
Вчера, 18:29       Автор: Игорь Мищук
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Фенербахче изучает возможность подписания нападающего Аль-Иттихада Карима Бензема.

Как сообщает Fotomaç, "желтые канарейки" рассматривают 37-летнего французского форварда, у которого в конце этого сезона истекает контракт с саудовским клубом, как приоритетный вариант для усиления атаки команды.

Читай также: Галатасарай нацелился на трансфер звезды АПЛ

По информации источника, турецкий клуб планирует связаться с представителями обладателя Золотого мяча-2022, чтобы обсудить возможность будущего сотрудничества. Если будет получен положительный ответ, работа над трансфером продолжится.

Напомним, что Бензема выступает за Аль-Иттихад с лета 2023 года. Всего в составе саудовской команды француз провел во всех турнирах 66 матчей, отличившись 41 голом и 17 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Фенербахче может уволить уже второго тренера в этом сезоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы фенербахче Карим Бензема Аль-Иттихад

Статьи по теме

Рома планирует зимой арендовать еще одного конкурента для Довбика Рома планирует зимой арендовать еще одного конкурента для Довбика
Аль-Иттихад назначил нового главного тренера Аль-Иттихад назначил нового главного тренера
УЕФА поздравил Шевченко разблокированными воспоминаниями о каре Фенербахче УЕФА поздравил Шевченко разблокированными воспоминаниями о каре Фенербахче
Тренер чемпионов Саудовской Аравии лишился работы после первого поражения в новом чемпионате Тренер чемпионов Саудовской Аравии лишился работы после первого поражения в новом чемпионате

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

Киберспорт01:40
NaVi после двух побед проиграли в третьем матче на BLAST Slam IV
ЧМ-202601:30
Чемпионат мира-2026: Англия, ЮАР, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Катар и Саудовская Аравия пополнили список участников
ЧМ-202601:18
Две африканские и азиатская сборные оформили выход на ЧМ-2026
ЧМ-202600:45
Отборочный турнир ЧМ-2026: Венгрия вырвала ничью с Португалией, Турция разобралась с Грузией, разгромные победы Англии, Испании и Италии
ЧМ-202600:28
Португалия упустила важную победу над Венгрией, Испания и Италия разгромили соперников
Вчера, 23:58
ЧМ-202623:58
Англия первой из европейских сборных квалифицировалась на ЧМ-2026
ЧМ-202623:25
Хозяин предыдущего чемпионата мира отобрался на турнир 2026 года
ЧМ-202622:51
Седьмая команда от Африки квалифицировалась на ЧМ-2026
Украина22:12
Скандальный нападающий Динамо пожертвовал весомую сумму на ВСУ
Бокс21:32
Названа новая дата боя Фундоры с Турманом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK