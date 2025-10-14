Турецкий гранд собирается вернуть в Европу обладателя Золотого мяча

Карим Бензема получил вариант для продолжения карьеры после Аль-Иттихада.

Фенербахче изучает возможность подписания нападающего Аль-Иттихада Карима Бензема.

Как сообщает Fotomaç, "желтые канарейки" рассматривают 37-летнего французского форварда, у которого в конце этого сезона истекает контракт с саудовским клубом, как приоритетный вариант для усиления атаки команды.

По информации источника, турецкий клуб планирует связаться с представителями обладателя Золотого мяча-2022, чтобы обсудить возможность будущего сотрудничества. Если будет получен положительный ответ, работа над трансфером продолжится.

Напомним, что Бензема выступает за Аль-Иттихад с лета 2023 года. Всего в составе саудовской команды француз провел во всех турнирах 66 матчей, отличившись 41 голом и 17 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Фенербахче может уволить уже второго тренера в этом сезоне.

