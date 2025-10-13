Галатасарай нацелился на трансфер звезды АПЛ

Стамбульский Галатасарай запланировал громкий переход в зимнее окно. Нападающий английского Ливерпуля Мохамед Салах стал трансферной целью "львов", сообщает Nefes.

Турецкий гранд стремится пользоваться ситуацией египтянина на Энфилде. Салах только в апреле продлил договор с "красными", но Ливерпуль готов выслушать предложения продать вингера. Контракт действует до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Салах провел 10 поединков во всех турнирах, в которых оформил 3 мяча и 3 ассиста. Цвета английского гранда он защищает с 2017 года. С того времени египтянин выиграл по два титула Премьер-лиги и трофея Лиги чемпионов.

Тем временем американский Интер Майами собрался воссоединить трио из Лионеля Месси, Луиса Суареса и Неймара.

