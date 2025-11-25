iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бомбардир Барселоны получил предложение из Турции

У ветерана будет интересный карьерный вариант.
Сегодня, 09:27       Автор: Антон Федорцив
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Нападающий Роберт Левандовски всерьез заинтересовал стамбульский Фенербахче. "Желтые канарейки" сделали первое предложение форварда испанской Барселоны, сообщает Fotomac.

Турецкий гранд предложил контракт на полтора года. В то же время окружение Левандовски якобы стремится "выбить" договор на 2,5 года. Менеджмент Фенербахче взял время для изучения целесообразности такого соглашения.

В нынешнем сезоне Левандовски провел 13 матчей во всех турнирах, в которых оформил 8 голов. Контракт поляка с Барсой рассчитан до лета. В январе он сможет подписать предварительный договор с новой командой.

Напомним, ранее Барселона оформила победу над Атлетиком в возвращении на Камп Ноу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона фенербахче Роберт Левандовски

Статьи по теме

Лига чемпионов: превью 5-го тура - Бавария и Барселона едут в Лондон Лига чемпионов: превью 5-го тура - Бавария и Барселона едут в Лондон
Известно, какие ключевые игроки Челси и Барселоны пропустят встречу Известно, какие ключевые игроки Челси и Барселоны пропустят встречу
Барселона нацелилась на защитника Ноттингема Барселона нацелилась на защитника Ноттингема
Барселона отпраздновала возвращение на Камп Ноу уверенной победой Барселона отпраздновала возвращение на Камп Ноу уверенной победой

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Челси встретится с Барселоной, Манчестер Сити примет Байер в новом туре Лиги чемпионов
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Арсенал проверит Баварию, Барселона отправится в Лондон, а ПСЖ с Забарным попытается обыграть Тоттенхэм
просмотров

Последние новости

Киберспорт15:35
NaVi стартуют на BLAST Slam V матчем против Team Yandex
Лига Чемпионов15:30
Лига чемпионов: превью 5-го тура - Бавария и Барселона едут в Лондон
Формула 115:00
Пирелли отказалась от самого нового типа шин
Европа14:25
Реал настроен на обратный трансфер звезды Серии A
Украина14:08
"Надеюсь помочь выиграть еврокубки и чемпионат": Очеретько отреагировал на новый контракт с Шахтером
Теннис13:59
Алейникова отреагировала на подъем в первую сотню рейтинга WTA
Бокс13:35
Санчес получит нового соперника для элиминатора за статус претендента для Усика
НБА13:26
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
Лига Чемпионов12:59
Лунин получил шанс сыграть первый матч сезона в Лиге чемпионов
Европа12:55
"Мне нравится": Тренер Эвертона дал неожиданную оценку удалению подопечного за потасовку с одноклубником
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK