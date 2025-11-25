Бомбардир Барселоны получил предложение из Турции

Нападающий Роберт Левандовски всерьез заинтересовал стамбульский Фенербахче. "Желтые канарейки" сделали первое предложение форварда испанской Барселоны, сообщает Fotomac.

Турецкий гранд предложил контракт на полтора года. В то же время окружение Левандовски якобы стремится "выбить" договор на 2,5 года. Менеджмент Фенербахче взял время для изучения целесообразности такого соглашения.

В нынешнем сезоне Левандовски провел 13 матчей во всех турнирах, в которых оформил 8 голов. Контракт поляка с Барсой рассчитан до лета. В январе он сможет подписать предварительный договор с новой командой.

Напомним, ранее Барселона оформила победу над Атлетиком в возвращении на Камп Ноу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!