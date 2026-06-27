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Футбол

Египет потерял трёх игроков в матче с Ираном

Египетская федерация подтвердила травмы Салаха, Сабера и Абдельмонема.
Сегодня, 12:49       Автор: Валентина Чорноштан
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Ничья с Ираном вывела египтян в 1/16 финала турнира, однако в игре со сборной Австралии могут отсутствовать три ключевых игрока состава "фараонов".

Мохамед Салах почувствовал дискомфорт по ходу встречи, что и стало причиной вынужденной замены. Добавим, что он пожаловался на боли в задней поверхности бедра.

Вместе с ним игру покинули ещё два защитника: Махмуд Сабер почувствовал мышечный дискомфорт, а Мохамед Абдельмонем получил ушиб голеностопа.

Как передаёт Египетская футбольная ассоциация, всех трёх игроков ожидает медицинское обследование, после которого станет известно, как долго они выбыли.

Тем временем одна из  сборных-фаворитов этого Мундиаля теряет ключевого игрока на старте плей-офф.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Египта по футболу

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