Все стадионы, на которых пройдет ЧМ-2022 по футболу

Список стадионов, где пройдет Чемпионат Мира по футболу-2022.

В ноябре и декабре этого года пройдет чемпионат мира в Катаре. Этот розыгрыш станет 22-м турниром в истории футбола.

Впервые в чемпионат мира по футболу пройдет на Ближнем Востоке, что сказывается на сроках его проведения - из-за высокой температуры турнир состоится не летом, а осенью/зимой.

Катар выиграл право проводить международный турнир в декабре 2010 года. За это время власти страны построили много новеньких стадионов.

ISPORT.ua рассказывает об аренах, на которых сыграют лучшие команды мира.

Лусаил Иконик

Регион: Лусаил (25 км от Дохи — столицы Катара)

Количество зрителей: 80 тысяч

Арена, где пройдут полуфиналы и финал чемпионата мира. Всего на стадионе пройдет десять матчей на разных этапах соревнований. Внешний вид спортивного комплекса напоминает золотой дворец, а за его строительство отвечало архитектурное бюро Нормана Фостера.

После турнира стадион реконструируют, а общее количество мест сократят до 20 тысяч. На самой арене произойдут масштабные изменения: разместятся школа, больница, торговый центр, кафе и рестораны.

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Аль-Байт

Регион: Эль-Хор

Количество зрителей: 60 тысяч

Удивительный стадион, напоминающий бедуинский шатер, отдавая дань предкам, жившим на берегу Персидского залива. Стадион построен настолько экологически чисто, что получил отличие от компании GSAS. Поэтому можно заключить, что арена символизирует связь прошлого и будущего Катара.

Всего же на стадионе пройдет девять игр, включая полуфинал. После турнира верхний ярус трибун разберут и направят в развивающиеся страны – для поддержки футбола.

Ахмед бин Али

Регион: Аль-Райян

Количество зрителей: 40 тысяч

Стадион спроектирован архитектурным бюро Pattern Design, проектировавшим стадион Эвертона. Чтобы построить эту арену, пришлось снести прошедшую, а это случилось в 2015 году.

Хотя количество зрителей на арене уменьшат после турнира, но масштабной реконструкции не будет. На нем уже играет один из самых популярных клубов страны – Аль-Райян. На этом стадионе играют не только местные команды, но также проводились игры клубного чемпионата мира и Кубок арабских наций.

Международный стадион Халифа

Регион: Эль-Вакра

Количество зрителей: 40 тысяч

Один из возрастных стадионов Катара, построенный в 1976 году, а уже в 2017 – реконструированный. Арена была названа в честь Халифы бин Хамада Аль Тани, шестого эмира Катара, свергнутого в 1995 году своим сыном, эмиром Катара Хамадом бин Халифой Аль Тани.

На этой арене уже проводился финал клубного чемпионата мира в 2019 году, когда Ливерпуль одержал победу. В ходе мундиаля на стадионе проведут восемь игр, включая поединок за третье место.

Аль-Джануб

Регион: Эль-Вакра

Количество зрителей: 40 тысяч

В прошлом город Эль-Вакра был рыбацким, а потому арену сделали на основе своего прошлого. Дизайн стадиона – крыша выполнена в виде парусов челноков Дау. Арена примет семь игр: групповой этап и один матч 1/8 финала. После чемпионата мира стадион будет вмещать 20 тысяч зрителей.

До этого на арене проводили соревнования по Кубку арабских наций, азиатской Лиги чемпионов.

Аль-Тумама

Регион: Доха

Количество зрителей: 40 тысяч

Этот стадион проектировал катарский архитектор Ибрагим Джайд. Особенность дизайна состоит в том, что стадион напоминает традиционный катарский головной убор шапочки – гафия. Арена названа в честь растущего в регионе дерева. На этом стадионе прошел финал кубка страны, а также играли городские команды.

На чемпионате мира арена примет восемь матчей: шесть игр на групповом этапе и по одному поединку 1/8 и 1/4 финала. После турнира количество возможных зрителей на арене уменьшится вдвое. На территории спорткомплекса разместят центр спортивной медицины и гостиницу.

Едьюкейшн Сити

Регион: Аль-Райян

Количество зрителей: 40 тысяч

Название стадиона происходит от места его нахождения – образовательный район Катара. За проект отвечала испанская архитектурная компания FIA Fenwick Iribarren Architects. Внешний вид арены напоминает бриллиант, а фасад выполнен в стиле полупрозрачных треугольных панелей. У стадиона много зелени, поэтому Эдьюкейшн Сити признан одним из самых экологических арен мира.

На турнире здесь будет сыграно восемь матчей: шесть игр на групповом этапе и по одному поединку 1/8 и 1/4 финала. После чемпионата мира стадион будет вмещать 25 тысяч зрителей, а арена будет отдана под игры университетским спортивным командам. Лишние конструкции отправят в развивающие спорт.

Стадион 974 (Рас-Абу-Абуд)

Регион: Доха

Количество зрителей: 40 тысяч

Один из самых удивительных стадионов мундиаля, особенность которого состоит в его конструировании. Арена построена из грузовых контейнеров – впервые в мире. Название – "Стадион 974". 974 – количество контейнеров, использованных для строительства и международный телефонный код Катара.

На турнире здесь будут сыграны семь матчей: шесть игр на групповом этапе и один поединок 1/8 финала. После его завершения стадион просто разберут. Он временный.

Каждый стадион имеет свою историю, дизайн, цель и особенность. Очень хотелось бы, чтобы сборные подарили нам сказку, которую мы будем помнить всегда.

Дмитрий Данец