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Претенденты на победу в чм-2022

ISPORT.ua рассказывает о главных фаворитах на победу на чемпионате мира в Катаре.
Сегодня, 14:10
Трофей чемпионата мира / FIFA
Трофей чемпионата мира / FIFA
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В воскресенье, 20 ноября, стартует самое ожидаемое событие текущего года в спортивном мире - чемпионат мира по футболу.

Международный турнир впервые пройдет в Катаре, который выиграл право на проведение мундиаля в 2010 году. С того момента арабская страна тщательно готовилась к проведению чемпионата мира: строила стадионы, районы, инфраструктурные элементы и даже города, чтобы войти в историю спорта.

Чемпионат мира в Катаре - это 22-й мундиаль за всю историю спорта, однако всего восемь национальных сборных выигрывали трофеи. Так что предстоящий турнир можно подарить нового чемпиона или же кто-то из прошлых подтвердить свой статус.

Главные фавориты чемпионата мира-2022 в Катаре

На международном турнире примут участие 32 команды, которые на первой стадии были распределены на восемь групп по четыре участника. Команды, занявшие первые два места, выйдут в плей-офф ЧМ-2022.

Фавориты ЧМ-2022

  1. Бразилия
  2. Франция
  3. Англия
  4. Аргентина
  5. Испания
  6. Германия
  7. Бельгия
  8. Нидерланды
  9. Португалия
  10. Дания

Несмотря на большое количество участников, выделяется главный фаворит на победу на чемпионате мира в Катаре. Это сборной является Бразилия, которая выиграла отбор среди представителей Южной Америки.

Действующий чемпион мира сборная Франция входит в число сборных, которые имеют высокие шансы на победу. Тем не менее, турнир пропустит один из лидеров команды - Нголо Канте, что может осложнить ситуацию для них. Но в то же время теперь за команду будет играть Карим Бензема - обладатель Золотого мяча.

Сборная Англии, которая не выигрывала турнир 1966 года, имеет хорошие шансы завоевать трофей, если изменит свою игру, поскольку в последних матчах Лиги наций команда Гарета Саутгейта была далека от оптимальных кондиций.

Большое внимание также будет приковано к Лионелю Месси вместе со сборной Аргентины. Один из лучших игроков в истории продолжает мечтать о главном трофее. Недавно они выиграли Кубок Америки, однако чтобы сравняться с легендарным Диего Марадоной Месси нужно выиграть мундиаль, а шансы аргентинской команды высоки.

Пятерку сборных, которые входят в число главных претендентов на победу, замыкает сборная Испании во главе с Луисом Энрике. Испанская команда спокойно прошла квалификацию, находится в хорошей форме, а значит может выиграть трофей.

Где пройдет чемпионат мира-2022

Футбольные матчи чемпионата мира в Катаре пройдут на восьми стадионах в пяти городах. Матч-открытие, в котором сыграют сборные Катара и Эквадора, пройдет в городе Ель-Хаур на стадионе Ель-Байт.

Финальный поединок международного турнира будет сыгран в столице Катара - Лусаил на стадионе Лусаил-Айконик, который вмещает в себя более 85 тысяч зрителей.

Сроки проведения чемпионата мира-2022

Международный турнир по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Групповая стадия турнира будет сыграна с 20 ноября по 2 декабря. Стадия 1/8 состоится с 3-го по 6-е декабря, четвертьфинальные матчи будут сыграны 9 и 10 декабря. Полуфиналы турнира запланирован на 13 и 14 декабря. 

Матч за третье место пройдет 17 декабря, а финал состоится 18 декабря.

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