Претенденты на победу в чм-2022

ISPORT.ua рассказывает о главных фаворитах на победу на чемпионате мира в Катаре.

В воскресенье, 20 ноября, стартует самое ожидаемое событие текущего года в спортивном мире - чемпионат мира по футболу.

Международный турнир впервые пройдет в Катаре, который выиграл право на проведение мундиаля в 2010 году. С того момента арабская страна тщательно готовилась к проведению чемпионата мира: строила стадионы, районы, инфраструктурные элементы и даже города, чтобы войти в историю спорта.

Чемпионат мира в Катаре - это 22-й мундиаль за всю историю спорта, однако всего восемь национальных сборных выигрывали трофеи. Так что предстоящий турнир можно подарить нового чемпиона или же кто-то из прошлых подтвердить свой статус.

Главные фавориты чемпионата мира-2022 в Катаре

На международном турнире примут участие 32 команды, которые на первой стадии были распределены на восемь групп по четыре участника. Команды, занявшие первые два места, выйдут в плей-офф ЧМ-2022.

Фавориты ЧМ-2022

Бразилия Франция Англия Аргентина Испания Германия Бельгия Нидерланды Португалия Дания

Несмотря на большое количество участников, выделяется главный фаворит на победу на чемпионате мира в Катаре. Это сборной является Бразилия, которая выиграла отбор среди представителей Южной Америки.

Действующий чемпион мира сборная Франция входит в число сборных, которые имеют высокие шансы на победу. Тем не менее, турнир пропустит один из лидеров команды - Нголо Канте, что может осложнить ситуацию для них. Но в то же время теперь за команду будет играть Карим Бензема - обладатель Золотого мяча.

Сборная Англии, которая не выигрывала турнир 1966 года, имеет хорошие шансы завоевать трофей, если изменит свою игру, поскольку в последних матчах Лиги наций команда Гарета Саутгейта была далека от оптимальных кондиций.

Большое внимание также будет приковано к Лионелю Месси вместе со сборной Аргентины. Один из лучших игроков в истории продолжает мечтать о главном трофее. Недавно они выиграли Кубок Америки, однако чтобы сравняться с легендарным Диего Марадоной Месси нужно выиграть мундиаль, а шансы аргентинской команды высоки.

Пятерку сборных, которые входят в число главных претендентов на победу, замыкает сборная Испании во главе с Луисом Энрике. Испанская команда спокойно прошла квалификацию, находится в хорошей форме, а значит может выиграть трофей.

Где пройдет чемпионат мира-2022

Футбольные матчи чемпионата мира в Катаре пройдут на восьми стадионах в пяти городах. Матч-открытие, в котором сыграют сборные Катара и Эквадора, пройдет в городе Ель-Хаур на стадионе Ель-Байт.

Финальный поединок международного турнира будет сыгран в столице Катара - Лусаил на стадионе Лусаил-Айконик, который вмещает в себя более 85 тысяч зрителей.

Сроки проведения чемпионата мира-2022

Международный турнир по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Групповая стадия турнира будет сыграна с 20 ноября по 2 декабря. Стадия 1/8 состоится с 3-го по 6-е декабря, четвертьфинальные матчи будут сыграны 9 и 10 декабря. Полуфиналы турнира запланирован на 13 и 14 декабря.

Матч за третье место пройдет 17 декабря, а финал состоится 18 декабря.