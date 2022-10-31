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Футбол

УАФ призвала исключить Россию из ФИФА и УЕФА

Украинская ассоциация выступила с официальным заявлением по поводу страны-агрессора.
Сегодня, 16:59
УАФ требует строгих санкций в отношении страны-террориста / УАФ
УАФ требует строгих санкций в отношении страны-террориста / УАФ
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Украинская ассоциация футбола приняла решение обратится к ФИФА и УЕФА с призывом исключить из состава членов этих организаций российский футбольный союз.

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

"Принимая во внимание действия российского футбольного союза относительно интеграции футбольных клубов и федераций с временно оккупированных территорий Украины в российские соревнования и в структуру рфс, было решено обратиться в ФИФА и УЕФА с призывом к принятию неотложных мер реагирования на действия рфс и применения в отношении рфс самых строгих санкций, в частности в виде исключения рфс из состава членов ФИФА и УЕФА", - говорится в заявлении УАФ.

Напомним, ранее российская сборная была отстранена от участия в Евро-2024.

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