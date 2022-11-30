Иран - США 0:1 видео гола и лучших моментов матча 29.11.2022 ЧМ-2022
Во вторник, 29 ноября, во второй паре матчей первого игрового дня третьего тура чемпионата мира-2022 сошлись сборные Ирана и США. Встреча завершилась минимальной победой американцев 1:0.
Единственный гол игры ценой повреждения забил вингер Челси Кристиан Пулишич. Победа позволила США выйти в 1/8 финала мундиаля.
Вашему вниманию видео гола и лучших моментов матча Иран - США в третьем туре ЧМ-2022:
Иран - США 0:1
Гол: Пулишич, 38
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 6 - 11
Удары в створ: 1 - 5
Фолы: 13 - 10
Атаки: 106 - 123
Иран: Бейранванд - Резаеян, Хоссейни, Пуралиганджи, Мохаммади (Карими, 45+2) - Нуроллахи (Тораби, 71), Эзатолахи, Голизаде (Ансарифард, 77), Тареми, Хаджсафи (Джалали, 71) - Азмун (Годдос, 46).
США: Тернер - Дест (Мур, 82), Картер-Викерс, Рим, Робинсон - Адамс, Муса, Маккенни (Акоста, 65) - Веа (Циммерман, 82), Сарджент (Райт, 77), Пулишич (Ааронсон, 46).
Предупреждения: Хоссейни, Джалали - Адамс.