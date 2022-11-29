Иран - США 0:1 результат и обзор матча
"Звездно-полосатые" гарантировали себе еще как минимум один матч на Мунидале.
В рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2022 США встретились с Ираном.
Судьбу матча решил один единственный момент в концовке первого тайма.
На 37 минуте поединка забил вингер "звездно-полосатых" Кристиан Пулишич.
Благодаря данной победе США прошли в плей-офф турнира где встретятся с Нидерландами.
Статистика матча Иран - США 3-го тура чемпионата мира
Иран - США 0:1
Гол: Пулишич, 37.
Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 4 - 10
Удары в створ: 1 - 4
Фолы: 9 - 13
Атаки: 81 - 113