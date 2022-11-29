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Иран - США 0:1 результат и обзор матча

"Звездно-полосатые" гарантировали себе еще как минимум один матч на Мунидале.
Вчера, 23:03
Иран - США
Иран - США

В рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2022 США встретились с Ираном.

Судьбу матча решил один единственный момент в концовке первого тайма.

На 37 минуте поединка забил вингер "звездно-полосатых" Кристиан Пулишич.

Благодаря данной победе США прошли в плей-офф турнира где встретятся с Нидерландами.

Статистика матча Иран - США 3-го тура чемпионата мира

Иран - США 0:1

Гол: Пулишич, 37.

Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 4 - 10
Удары в створ: 1 - 4
Фолы: 9 - 13
Атаки: 81 - 113


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