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WBA повысила россиянина до статуса полноценного чемпиона после отказа Усика от пояса

Освобожденный украинским боксером титул организации перешел Гассиеву.
Сегодня, 12:10       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) повысила россиянина Мурата Гассиева до статуса полноценного чемпиона организации в супертяжелом весе.

Чемпионский титул достался российскому боксеру после того, как Александр Усик оставил вакантными свои пояса WBC, WBA и IBF.

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До этого Гассиев был регулярным чемпионом WBA, получив этот статус в декабре прошлого года в бою с Кубратом Пулевым, которого он одолел нокаутом.

Всемирная боксерская ассоциация опубликовала обновленный рейтинг организации в супертяжелом весе, в котором россиянин уже значится как полноценный чемпион. Усик из списка выбыл.

У Гассиева ближайший бой запланирован против Тони Йоки и должен состояться 11 июля в Москве.

Напомним, ранее после отказа Усика от титулов WBC также сделал полноценным чемпионом Агита Кабайела, который владел временным поясом организации.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик WBA Мурат Гассиев

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