Обойдется без революции: Australian Open сохранит пятисетовый формат в 2027 году

Организаторы Открытого чемпионата Австралии подтвердили, что не планируют отказываться от традиционного формата матчей из пяти сетов.

В Australian Open заявили, что пятисетовые матчи останутся частью турнира и в 2027 году. При этом организаторы пообещали позже раскрыть другие изменения, которые ожидают соревнования.

Ранее генеральный директор Tennis Australia Эндрю Абдо допустил изменение формата турниров Большого шлема.

В частности, он предлагал отказаться от пятисетовых матчей, чтобы сделать теннис более динамичным и привлекательным для молодой аудитории.

Напомним, Марта Костюк, несмотря на проблемы со здоровьем, провела сильный US Open и по итогам турнира впервые в карьере вошла в топ-10 мирового рейтинга WTA.

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