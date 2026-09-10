Обойдется без революции: Australian Open сохранит пятисетовый формат в 2027 году
Организаторы Открытого чемпионата Австралии подтвердили, что не планируют отказываться от традиционного формата матчей из пяти сетов.
В Australian Open заявили, что пятисетовые матчи останутся частью турнира и в 2027 году. При этом организаторы пообещали позже раскрыть другие изменения, которые ожидают соревнования.
Ранее генеральный директор Tennis Australia Эндрю Абдо допустил изменение формата турниров Большого шлема.
В частности, он предлагал отказаться от пятисетовых матчей, чтобы сделать теннис более динамичным и привлекательным для молодой аудитории.
September 10, 2026
Напомним, Марта Костюк, несмотря на проблемы со здоровьем, провела сильный US Open и по итогам турнира впервые в карьере вошла в топ-10 мирового рейтинга WTA.
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