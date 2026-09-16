Гол Яремчука вырвал победу для Олимпиакоса

Украинский нападающий Роман Яремчук забил важный гол в Лиге Европы.

Напомним, что сегодня Олимпиакос принимал дома Ягеллонию. Украинец начал матч на скамейке запасных.

В первом тайме команды разменялись голами, а на 62-й минуте на поле появился Яремчук.

В итоге на 84-й минуте Фройлер сделал не самую удачную подачу в штрафную, но украинец сумел добраться до мяч и отправить его в сетку ворот.

Гол Яремчука стал последним в матче, принеся Олимпиакосу победу в стартовом туре Лиги Европы.

Олимпиакос - Ягеллония 2:1

Голы: Гонсалес, 43, Яремчук, 84 - Шмит, 20

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