iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Матч Ла Лиги перенесли из-за сильного ливня

Эстади Сьютат де Валенсия практически затопило.
Вчера, 23:35       Автор: Андрей Безуглый
Эстади Сьютат де Валенсия / Getty Images
Эстади Сьютат де Валенсия / Getty Images

Матч шестого тура Ла Лиги между Леванте и Атлетиком был перенесен, сообщает Marca.

Поединок должен был начаться в 22:00 по киевскому времени, однако не стартовал.

Незадолго до старта в Валенсии начался сильный дождь. В итоге на стадионе подтопило поле, подтрибунные помещения и пресс-зону.

Также на Эстади Сьютат де Валенсия несколько раз пропадало электричество, и в итоге главный арбитр решил не проводить матч. Обе команды поддержали решение.

На текущий момент неизвестно, когда состоится матч.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Барселона устроила тотальный разгром Расингу Барселона устроила тотальный разгром Расингу
Брайтон с камбеком выбил Манчестер Юнайтед из Кубка лиги Брайтон с камбеком выбил Манчестер Юнайтед из Кубка лиги
Бенфика вырвала победу у Милана в стартовом туре Лиги Европы Бенфика вырвала победу у Милана в стартовом туре Лиги Европы
Гол Яремчука вырвал победу для Олимпиакоса Гол Яремчука вырвал победу для Олимпиакоса

Видео

Цыганков отличился дебютным голом за Аякс
Цыганков отличился дебютным голом за Аякс

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Кубок Украины, стартовые матчи Лиги Европы, поединки Барселоны, Атлетико в Ла Лиге, Манчестер Юнайтед в Кубке лиги
просмотров
УПЛ: Динамо и Шахтер выиграли свои матчи
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер сыграл вничью с ПСВ, разгромные победы Баварии и Манчестер Юнайтед, Комо разобрался с Лейпцигом
просмотров
Костюк без боя прошла в третий круг в Мексике
просмотров

Последние новости

Европа00:33
Барселона устроила тотальный разгром Расингу
Европа00:05
Брайтон с камбеком выбил Манчестер Юнайтед из Кубка лиги
Вчера, 23:55
Лига Европы23:55
Бенфика вырвала победу у Милана в стартовом туре Лиги Европы
Лига Европы23:54
Гол Яремчука вырвал победу для Олимпиакоса
Европа23:35
Матч Ла Лиги перенесли из-за сильного ливня
Игровые23:15
Тупчий оценил сборную Румынии перед матчем 1/8 финала Евроволея-2026
Лига Европы23:10
Марсель проведет следующий матч Лиги Европы без фанатов
Европа22:34
За £25 тысяч можно на два дня стать частью Эвертона и Ливерпуля
Европа22:22
Ветеран сборной Бельгии завершил международную карьеру
Игровые22:07
Болгария сенсационно обыграла Польшу и прервала ее 16-матчевую победную серию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK