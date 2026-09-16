Матч Ла Лиги перенесли из-за сильного ливня

Матч шестого тура Ла Лиги между Леванте и Атлетиком был перенесен, сообщает Marca.

Поединок должен был начаться в 22:00 по киевскому времени, однако не стартовал.

Незадолго до старта в Валенсии начался сильный дождь. В итоге на стадионе подтопило поле, подтрибунные помещения и пресс-зону.

Также на Эстади Сьютат де Валенсия несколько раз пропадало электричество, и в итоге главный арбитр решил не проводить матч. Обе команды поддержали решение.

На текущий момент неизвестно, когда состоится матч.

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