Марсель проведет следующий матч Лиги Европы без фанатов

Французские болельщики не смогут посетить следующий матч Лиги Европы, пишет L’Équipe.

В четверг, 17 сентября, Бешикташ примет дома Марсель.

Ранее французский клуб получил наказание за поведение своих болельщиков в матче против Брюгге еще в январе.

На тот момент у Марселя уже было условное наказание, потому УЕФА был вынужден принять меры. На матче с Бешикташем будет полностью закрыта гостевая трибуна.

Ранее также сообщалось. что звезда ПСЖ интересен лондонского клубу.

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