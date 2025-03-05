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Футбол

Боули пытается переманить двух игроков Барселоны в Челси

Функционер заинтересовал в Жюле Кунде и Марке Касадо.
Вчера, 23:05
Жюль Кунде / Getty Images
Жюль Кунде / Getty Images

Лондонский Челси могут пополниь сразу два игрока Барселоны, пишет El Nacional.

По инфомарции издания, Жюль Кунде и Марк Касадо получили предложения от лондонского клуба.

Лично владелец Челси провел переговоры с двумя игроками, чтобы убедить их сменить клуб.

После первого раунда итоги для Боули вышли неутешительные. Кунде отклонил первое предложение, а Касадо обещал подумать.

Испанец все еще хочет стать частью основного состава каталонцев, однако, если не получит игровое время, может принять предложение Челси.

Ранее также сообщалось, что Деку хочет пригласить игрока сборной Румынии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Жюль Кунде

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