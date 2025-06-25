iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Окленд забил первый свой гол на КЧМ и вырвал ничью у Бока Хуниорс

Новозеландский клуб не покинул тунир без очков.
Сегодня, 00:54       Автор: Андрей Безуглый
Окленд Сити / Getty Images
Окленд Сити / Getty Images

Во вторник, 24 июня, Окленд играл против Бока Хуниорс в третьем раунде клубного ЧМ.

Аргентинский клуб имел шансы на поход в плей-офф, потому сразу побежал вперед, придавив соперника к воротам.

Окленд сопротивлялся уверенно, но в итоге автогол голкипера свел все усилия на нет. До конца тайма футболисты Боки дважды пробили в перекладину, и на перерыв команды ушли при минимальном счете.

Со стартом второго тайма новозеландцы неожиданно отыгрались. Кристиан Грей забил первый и единственный гол Окленда на этом турнире.

На 60-й минуте аргентинцы снова вышли вперед, но VAR зафиксировал игру рукой и отменил взятие ворот. Также был прерван из-за грозы, и после перерыва команды более не забивали.

Статистика матча Окленд - Бока Хуниорс Клубного чемпионата мира

Окленд - Бока Хуниорс 1:1
Голы: Грей, 52 - Гарроу (автогол), 26

Ожидаемые голы (xG): 0.19 - 2.29
Владение мячом: 26% - 74%
Удары: 3 - 40
Удары в створ: 2 - 9
Угловые: 2 - 20
Фолы: 3 - 12

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: окленд Бока Хуниорс

Статьи по теме

ФИФА раскрыла самые популярные матчи Клубного ЧМ-2025 ФИФА раскрыла самые популярные матчи Клубного ЧМ-2025
Кавани подписал новый контракт с Бока Хуниорс Кавани подписал новый контракт с Бока Хуниорс
Челси подписал 19-летнего защитника Бока Хуниорс Челси подписал 19-летнего защитника Бока Хуниорс
Брайтон Де Дзерби подпишет одного из самых талантливых защитников мира Брайтон Де Дзерби подпишет одного из самых талантливых защитников мира

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: игра Бенфики и Баварии, матчи ПСЖ и Фламенго в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира
просмотров
Свитолина успешно стартовала на турнире в Бад-Гомбурге
просмотров

Последние новости

Футбол00:54
Окленд забил первый свой гол на КЧМ и вырвал ничью у Бока Хуниорс
Другие страны00:20
Неймар продлил контракт с Сантосом
Другие страны00:05
Бенфика с Трубиным нанесла поражение Баварии на КЧМ-2025
Вчера, 23:20
НБА23:20
Обмены НБА: Нью-Орлеан отдал Макколлума и Олиника в Вашингтон, получив Пула и Бэя
Европа23:19
Монако согласовал аренду сбитого летчика Барселоны
Легкая атлетика22:55
Левченко с лучшим личным результатом сезона стала призеркой международных соревнований
Европа22:28
Лион исключен из Лиги 1
Бокс22:15
Ломаченко нашел разные виды украинцев, отвечая на упреки за замалчивание российской агрессии
Европа22:04
Байер ведет переговоры по трансферу хавбека сборной США
Европа21:45
Монако отказался от покупки голкипера Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK