Окленд забил первый свой гол на КЧМ и вырвал ничью у Бока Хуниорс

Новозеландский клуб не покинул тунир без очков.

Во вторник, 24 июня, Окленд играл против Бока Хуниорс в третьем раунде клубного ЧМ.

Аргентинский клуб имел шансы на поход в плей-офф, потому сразу побежал вперед, придавив соперника к воротам.

Окленд сопротивлялся уверенно, но в итоге автогол голкипера свел все усилия на нет. До конца тайма футболисты Боки дважды пробили в перекладину, и на перерыв команды ушли при минимальном счете.

Со стартом второго тайма новозеландцы неожиданно отыгрались. Кристиан Грей забил первый и единственный гол Окленда на этом турнире.

На 60-й минуте аргентинцы снова вышли вперед, но VAR зафиксировал игру рукой и отменил взятие ворот. Также был прерван из-за грозы, и после перерыва команды более не забивали.

Статистика матча Окленд - Бока Хуниорс Клубного чемпионата мира

Окленд - Бока Хуниорс 1:1

Голы: Грей, 52 - Гарроу (автогол), 26

Ожидаемые голы (xG): 0.19 - 2.29

Владение мячом: 26% - 74%

Удары: 3 - 40

Удары в створ: 2 - 9

Угловые: 2 - 20

Фолы: 3 - 12

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