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Кавани объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая после Копа Америка-2024

Спустя 16 лет после дебюта Эль Матадор принял решение прекратить представлять свою страну на международной арене.
Вчера, 23:20
Эдинсон Кавани / Getty Images
Эдинсон Кавани / Getty Images

Форвард Бока Хуниорс Эдинсон Кавани сделал важное объявление о своей международной карьере.

Футболист опубликовал пост в социальных сетях, в котором он объявил о том, что прекратит представлять сборную Уругвая после Копа Америка-2024.

"Я не займу много времени. Сегодня мои слова немногочисленны, но глубоки. Спасибо каждому человеку, который был частью этого пути на протяжении многих лет".

"Я был и всегда буду благословлен носить эту майку, олицетворяющую то, что я люблю больше всего в этом мире - свою страну".

"Без сомнения, это были замечательные годы. Мне нужно сказать, рассказать и вспомнить тысячу вещей, но я хочу посвятить сегодняшний день этому новому этапу моей карьеры и отдать все, что у меня есть, там, где я должен быть сейчас".

"Я решил отойти в сторону, но мое сердце все еще бьется, как тогда, когда настала моя очередь выйти на поле в этой красивой майке. Крепко обнимаю всех своих фанатов".

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В составе сборной Уругвая Эдинсон Кавани дебютировал в феврале 2008 года. В 136 матчах за "небесно-голубых" 37-летний форвард записал на свой счет 58 голов и 17 результативных передач. Вместе с Уругваем он выиграл Копа Америка 2011 года.

Напомним, что Копа Америка 2024 года пройдет с 20 июня по 14 июля. Уругвай выступит в одной группе с США, Панамой и Боливией.

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