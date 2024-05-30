Поклонники испанского коллектива выразили Андрею благодарность за то, что он сделал для "сливочных".

В субботу, 1 июня, в Лондоне на Уэмбли пройдет финал Лиги чемпионов сезона-2023/24, в котором сойдутся дортмундская Боруссия и мадридский Реал.

К сожалению, эта встреча пройдет без того, без кого "бланкос" не смогли бы добраться до финального поединка.

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Голкипер королевского клуба Андрей Лунин объявил о том, что он будет вынужден пропустить игру с Боруссией из-за гриппа.

Болельщики мадридского коллектива в комментариях к посту с данной новостью выразили украинцу свою любовь и благодарность за то, что он сделал для их любимой команды.

"Мы в финале благодаря тебе, чемпион, ведь ты проявил себя и никогда не сбавлял обороты, это самое главное".

"Ты показал, насколько крут, и вывел нас в финал": фанаты невероятно поддержали Лунина / Источник: скриншот

"Мы тебя очень любим, Лунин".

"Ты показал, насколько крут, и вывел нас в финал": фанаты невероятно поддержали Лунина / Источник: скриншот

"Ты уже показал, какой ты замечательный, весь сезон. Спасибо"

"Ты показал, насколько крут, и вывел нас в финал": фанаты невероятно поддержали Лунина / Источник: скриншот

"Болельщики Мадрида с тобой, Святой Лунин".

"Ты показал, насколько крут, и вывел нас в финал": фанаты невероятно поддержали Лунина / Источник: скриншот

"Мы идем вперед, без тебя нас бы не было в финале, который мы собираемся выиграть. Оставайся сильным, Лунин".

"Ты показал, насколько крут, и вывел нас в финал": фанаты невероятно поддержали Лунина / Источник: скриншот

"Эта победа тоже твоя".

"Ты показал, насколько крут, и вывел нас в финал": фанаты невероятно поддержали Лунина / Источник: скриншот

"Я люблю тебя всей своей жизнью, Лунин. Спасибо, что вывел нас в финал".

"Ты показал, насколько крут, и вывел нас в финал": фанаты невероятно поддержали Лунина / Источник: скриншот

"Ты наш герой. Мы любим тебя и надеемся, ты скоро поправишься".

"Ты показал, насколько крут, и вывел нас в финал": фанаты невероятно поддержали Лунина / Источник: скриншот

"Спасибо, Лунин".

"Ты показал, насколько крут, и вывел нас в финал": фанаты невероятно поддержали Лунина / Источник: скриншот

Здесь все понятно и без слов.

"Ты показал, насколько крут, и вывел нас в финал": фанаты невероятно поддержали Лунина / Источник: скриншот

"Мой вратарь".

"Ты показал, насколько крут, и вывел нас в финал": фанаты невероятно поддержали Лунина / Источник: скриншот

"Спасибо, ведь мы в финале частично благодаря тебе".

"Ты показал, насколько крут, и вывел нас в финал": фанаты невероятно поддержали Лунина / Источник: скриншот

"Ты показал, что достоин Реала и главное, что ты показал, кто ты есть. Горжусь тобой и твоей семьей. Сейчас, как никогда, время восстанавливаться и ничего не форсировать".

"Ты показал, насколько крут, и вывел нас в финал": фанаты невероятно поддержали Лунина / Источник: скриншот

Ранее жена Андрея Лунина показала, как украинский вратарь Реала провел тренировку, несмотря на высокую температуру.

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