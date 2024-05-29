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Украинка, фитнес модель и хранительницы очага: Символические сборная любимых футболистов Реала

ISPORT рассказывает про возлюбленных, которые покорили сердца "королевского клуба".
Вчера, 17:15

В субботу, 1 июня, мадридский Реал сыграет против дортмундской Боруссии в рамках финала Лиги чемпионов.

Для команд это отличная возможность, чтобы пополнить коллекцию своих трофеев. Рядом с главными персонажами игры находятся те, кого они любят больше всего - их возлюбленные. Довольно часто они находится рядом с футболистами, дабы поддержать их. Сейчас - не исключение.

Мы решили собрать символические сборные финалистов Лиги чемпионов, но в довольно интересной схеме. Начнем с королей Испании.

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Реал Мадрид

  • Анастасия Лунина

Мы не могли пройти мимо нашей украинской красавицы, которая фактически с детства была вместе с голкипером сборной. Сейчас пара воспитывает сына.

  • Дафна Канисарес 

Жена Дани Карвахаля, с которым они вместе уже более шести лет. Интересно, что Дафна имеет сестру близняшку, которая замужем за...нападающим Реала Хоселу. У обеих пар по два сына.

  • Тайна Кастро

Новая девушка Эдера Милитао. Бразилец сразу после родов расстался с матерью своего ребенка Каролин Милой, а затем начал встречаться с Кастро. Забавно, что Эдер "обменялся" девушкой с Лео Перейром, который является футболистом Фламенгу. Милитао и Тайна официально про отношения не афишировали, но их очень часто видели вместе в последние месяца.

  • Шалимар Хеппнер

Возлюбленная Давида Алабы - пара встречается с 2017 года. Они воспитывают уже двух детей.

  • Мария Кортес

Начо Фернандес - верный страж мадридского Реала, который является символом клуба. Символом же испанца является его супруга Мартия Кортес, с которой он женат с 2014 года. У пары трое детей.

  • Мина Бонино

Девушка познакомилась с Федерико Вальверде в Instagram, а спустя пару недель Мина полетела в Испанию "в один конец", ведь обратно не было денег. Они удачно пообщались, а в итоге сейчас пара воспитывает двух детей.

  • Джессика Кроос

Тони знаком с Джессикой еще подросткового возраста. До свадьбы они провстречались пять лет и у них родился сын. Затем они официально узаконили отношения, а затем родили еще двух детей. 

  • Ваня Боснич

Все началось с того, что девушка стала агентом Луки Модрича. Боснич вела дела хорвата, организовывала его переход в Реал. Сейчас они воспитывают троих детей.

  • Лус Мендес

Браим Диас только в прошлом году начал встречаться с испанской актрисой, которая снимается в различных сериалах.

  • Бруна Ротта

Совсем недавно стало известно, что Родриго начал встречаться с известной фитнес-моделью из Бразилии. Слухи были давно, но все вопросы отпали, когда Ротта появилась в форме сборной Бразилии, на которой написано имя Родриго.

  • Мария Жулия Мазали

Винисиус Жуниор не выкладывал фото со своей девушкой, но иностранные СМИ, в первую очередь испанские и бразильские, уверены, что лидер Реала встречается с Марией Жулией Мазали. Они знакомы уже более пяти лет, а в соцсетях есть пару совместных фото.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция финала, которая начнется в 22:00 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Реал Мадрид

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