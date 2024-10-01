Легендарный испанский футболист на днях планирует объявить о завершении карьеры

Испанец Андрес Иньеста принял важное решение относительно своего будущего.

Как сообщает издание Relevo, Иньеста объявит о завершении карьеры. Произойдет это 8 октября

Андрес "повесит бутсы на гвоздь" в возрасте 40 лет. Последним клубом для него станет аравийский Эмирейтс.

Отметим, что лично игрок анонсировал определенное заявление или событие на 8 октября 2024 года в своем Instagram, но что именно ожидает фанатов футбола он не раскрыл.

Также стоит сказать, что в одном из недавних интервью легендарный полузащитник рассказал о планах стать тренером в недалеком будущем.

Напомним, ранее сообщалось, что Криштиану Роналду заговорил о возможном завершении карьеры [[/link_local

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