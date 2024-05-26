Гол Гарначо в ворота Эвертона признали лучшим в АПЛ

Удар через себя в исполнении Алехандро заслужил награду.

Пресс-служба АПЛ назвала имя автора лучшего гола чемпионата Англии в сезоне-2023/24.

Свою награду получит Алехандро Гарначо за гол "бисиклетой" в ворота Эвертона в матче 13-го туре АПЛ, который закончился со счетом 3:0 в пользу Ман Юнайтед.

Out of this world 🛸@ManUtd's Alejandro Garnacho wins the @Budweiser @PremierLeague Goal of the Season award 🏆🔥 pic.twitter.com/O3Wx6J1jyt — Budweiser Football (@budfootball) May 26, 2024

Гарначо открыл счет в том матче на 3-й минуте, замкнув подачу с фланга в исполнении Диогу Далота.

Напомним, ранее, известный стример попытался повторить гол Гарначо.

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