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Гол Гарначо в ворота Эвертона признали лучшим в АПЛ

Удар через себя в исполнении Алехандро заслужил награду.
26 мая, 17:25
Алехандро Гарначо / Getty Images
Алехандро Гарначо / Getty Images

Пресс-служба АПЛ назвала имя автора лучшего гола чемпионата Англии в сезоне-2023/24.

Свою награду получит Алехандро Гарначо за гол "бисиклетой" в ворота Эвертона в матче 13-го туре АПЛ, который закончился со счетом 3:0 в пользу Ман Юнайтед.

Гарначо открыл счет в том матче на 3-й минуте, замкнув подачу с фланга в исполнении Диогу Далота.

Напомним, ранее, известный стример попытался повторить гол Гарначо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: алехандро гарначо

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