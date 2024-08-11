Гарначо установил возрастной рекорд Манчестер Юнайтед

В рамках суперкубка Англии Манчестер Сити в серии пенальти победил Манчестер Юнайтед.

В основное время команды обменялись голами. За "горожан" забил Бернарду Силва, а за "красных дьяволов" Алехандро Гарначо, который установил возрастной рекорд.

Аргентинец стал самым молодым игроком МЮ, который забил в Суперкубке Англии с 1965 года. На момент вчерашнего матча Алехандро исполнилось 20 лет и 40 дней, только Джордж Бест был моложе, когда забил в 1965 году в возрасте 19 лет и 84 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед продлит контракт с Бруну Фернандешем.

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