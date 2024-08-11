Манчестер Юнайтед продлит контракт со своим лидером

Бруну Фернандеш еще поиграет за манкунианцев.

Манчестер Юнайтед работает не только над усилением состава, но и над сохранением лидеров.

Как сообщает Фабрицио Романо, манкунианцы достигли согласия с Бруну Фернандешем по условиям нового контракта. Португалец подпишет соглашение на 3 года с возможностью продления еще на год.

Финансовые условия нового контракта полузащитника "красных дьяволов" пока остаются неизвестными.

Напомним, ранее Фернандеш заявил, что игроки МЮ настроены улучшить свои результаты в этом сезоне.

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