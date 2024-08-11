iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед продлит контракт со своим лидером

Бруну Фернандеш еще поиграет за манкунианцев.
Сегодня, 14:01
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Манчестер Юнайтед работает не только над усилением состава, но и над сохранением лидеров.

Как сообщает Фабрицио Романо, манкунианцы достигли согласия с Бруну Фернандешем по условиям нового контракта. Португалец подпишет соглашение на 3 года с возможностью продления еще на год.

Финансовые условия нового контракта полузащитника "красных дьяволов" пока остаются неизвестными.

Напомним, ранее Фернандеш заявил, что игроки МЮ настроены улучшить свои результаты в этом сезоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед бруну фернандеш

Статьи по теме

Фернандеш: Нет людей, которые хотят побеждать больше чем игроки МЮ Фернандеш: Нет людей, которые хотят побеждать больше чем игроки МЮ
Манчестер Сити выиграл Суперкубок Англии против Манчестер Юнайтед Манчестер Сити выиграл Суперкубок Англии против Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед окончательно согласовал покупку двух защитников Баварии Манчестер Юнайтед окончательно согласовал покупку двух защитников Баварии
Новичок АПЛ работает над подписанием экс-вингера Манчестер Юнайтед Новичок АПЛ работает над подписанием экс-вингера Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя
Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер - Полесье и другие матчи УПЛ, Кубок Украины
просмотров

Последние новости

Европа16:05
С Эвертона снова могут снять очки
Олимпийские игры16:02
Украина определилась, кто понесет государственный флаг на закрытии Олимпиады-2024 в Париже
Европа15:55
Реал может попытаться переманить игрока Манчестер Юнайтед следующим летом
Европа15:36
Борнмут нацелился на еще одного игрока Барселоны
Олимпийские игры15:31
Дорощук - о своем выступлении на Олимпиаде-2024: Пожалуй, немного расслабился
Европа15:30
Известный рэпер спас итальянский клуб от банкротства
Бокс14:58
"Я устал от этого д*рьма": Тренер Богачука гневно отреагировал на поражение от Ортиса
Украина14:57
Рух разгромил Оболонь с помощью Краснопира
Европа14:49
Тен Хаг поддержал Санчо после поражения в матче за Суперкубок Англии
Бокс14:35
"Легче не будет": Усик рассказал, чего ждет от реванша с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK