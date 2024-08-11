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Фернандеш: Нет людей, которые хотят побеждать больше чем игроки МЮ

Мощное заявление от лидера манкунианцев.
Сегодня, 13:39
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед высказался о поражении в Суперкубке Англии против Манчестер Сити.

По словам Фернандеша, что в начале каждого сезона ощутимо волнение, и оно было ощутимо и вчера.

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"Я думаю, что когда начинается новый сезон, то всегда чувствуется волнение. Мы почувствовали это и со стороны болельщиков.

Мы хотим развлекать болельщиков и хотим выигрывать матчи, потому что они надеются видеть победы своей команды, и нет людей в мире, которые желают побеждать больше, чем футболисты, находящиеся в раздевалке Манчестер Юнайтед".

Также Бруну заверил, что игроки "красных дьяволов" сделают все, чтобы фанаты получили удовольствие от текущей кампании.

"Мы собираемся сделать все, чтобы болельщики получили удовольствие от этого сезона. Знаем, что прошлый футбольный год был действительно плохим и тяжелым для них, как и для нас, поэтому мы хотим изменить ситуацию", - цитирует Фернандеша MEN.

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