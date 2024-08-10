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Манчестер Юнайтед снова возобновил интерес к звезде Барселоны

Тен Хаг продолжает собирать Аякс в Манчестере.
Вчера, 21:42
Френки Де Йонг / Getty Images
Френки Де Йонг / Getty Images

Манчестер Юнайтед снова попробует подписать Френки Де Йонга, пишет teamtalk.

Издание пишет, что Эрик тен Хаг сумел убедить новое руководство клуба заняться трансферов нидерландца, который должен стать идеальным дополнением к команде.

В Манчестере уже мало верят, что удастся продвинуться в переговорах по Мануэлю Угарте, потому руководство внимательно следит за Сандером Берге, Юссофом Фофаной и Адриеном Рабьо. А теперь и снова попытаются сторговаться с Барселоной.

Ключевая проблема в том, что стороны расходятся в оценке футболиста. МЮ готов заплатить до 40 млн евро, в то время как каталонцы хотят не менее 50 млн.

К тому же, напомним, два года назад сделка сорвалась из-за нежелания Френки переходит в Манчестер Юнайтед. Сейчас же у него остались два года по контракту, и он вполне может сменить клубную прописку.

Ранее также напомним, Манчестер Юнайтед проиграл в матче за Суперкубок Англии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Френки де Йонг

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Манчестер Юнайтед снова возобновил интерес к звезде Барселоны
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