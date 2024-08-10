Манчестер Юнайтед снова возобновил интерес к звезде Барселоны

Манчестер Юнайтед снова попробует подписать Френки Де Йонга, пишет teamtalk.

Издание пишет, что Эрик тен Хаг сумел убедить новое руководство клуба заняться трансферов нидерландца, который должен стать идеальным дополнением к команде.

В Манчестере уже мало верят, что удастся продвинуться в переговорах по Мануэлю Угарте, потому руководство внимательно следит за Сандером Берге, Юссофом Фофаной и Адриеном Рабьо. А теперь и снова попытаются сторговаться с Барселоной.

Ключевая проблема в том, что стороны расходятся в оценке футболиста. МЮ готов заплатить до 40 млн евро, в то время как каталонцы хотят не менее 50 млн.

К тому же, напомним, два года назад сделка сорвалась из-за нежелания Френки переходит в Манчестер Юнайтед. Сейчас же у него остались два года по контракту, и он вполне может сменить клубную прописку.

Ранее также напомним, Манчестер Юнайтед проиграл в матче за Суперкубок Англии.

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