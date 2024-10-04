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Барселона и Ювентус сразятся за Гарначо

Аргентинец может сменить команду уже в зимнее ТО.
Сегодня, 11:14
Алехандро Гарначо / Getty Images
Алехандро Гарначо / Getty Images

Перспективный вингер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо заинтересовал каталонскую Барселону и туринский Ювентус. Об этом пишет Fichajes.net.

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По информации издания, именно эти два клуба попытаются подписать аргентинца в зимнее трансферное окно. Есть еще предложение из Саудовской Аравии, но Гарначо оно не заинтересовало.

Стоит отметить, что в сезоне 2024/25 Алехандро Гарначо провел 10 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

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