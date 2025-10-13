iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Еще один клуб претендует на таланта Манчестер Юнайтед

Кобби Майну может и не покинуть АПЛ.
Вчера, 18:10       Автор: Андрей Безуглый
Кобби Майну / Getty Images
Кобби Майну / Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Кобби Майну привлекает все больше интереса, утверждает Football Insider.

Напомним, что в конце лета хавбек попросил отправить его в аренду, так как он недоволен своим игровым временем.

Клуб не решился отпускать игрока, хотя был серьезный интерес со стороны Наполи.

Итальянский клуб все еще заинтересован в аренде Майну, однако зимой за него может побороться так же и Тоттенхэм.

Оба клуба готовы взять игрока в аренду, сам Кобби хочет уйти в аренду, однако Манчестер Юнайтед все так же не хочет его отпускать.

Ранее также сообщалось, что капитан Арсенала пропустит минимум шесть матчей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кобби Майну

Статьи по теме

Майну и Зиркзе могут покинуть МЮ зимой Майну и Зиркзе могут покинуть МЮ зимой
Скоулз - о Майну: Он играет в 10 раз лучше, чем я в 19 лет Скоулз - о Майну: Он играет в 10 раз лучше, чем я в 19 лет
"Это было великолепно": легенда Манчестер Сити восхитился голом Мэйну, при этом выиграв деньги на ставках "Это было великолепно": легенда Манчестер Сити восхитился голом Мэйну, при этом выиграв деньги на ставках
Гарначо и Майну - первые тинейджеры со времен Роналду, забившие в финале Кубка Англии Гарначо и Майну - первые тинейджеры со времен Роналду, забившие в финале Кубка Англии

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

ЧМ-202600:40
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
ЧМ-202600:28
Казахстан лишился шансов выйти на ЧМ-2026
ЧМ-202600:19
"Мы не отдавали мяч сопернику": Ребров оценил победу над Азербайджаном
ЧМ-202600:05
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина обыграла Азербайджан, Франция потеряла очки
Вчера, 23:44
ЧМ-202623:44
Исландия на своем поле дала серьезный бой Франции
ЧМ-202623:42
Сборная Украины дожала Азербайджан
Европа23:10
Шотландский гранд может назначить экс-помощника Флика
Европа22:53
Куртуа не будет продлевать контракт с Реалом
Формула 122:40
Второй Гран-при подряд может пройти в условиях тепловой угрозы
Европа22:22
Ювентус потерял ведущего защитника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK