Еще один клуб претендует на таланта Манчестер Юнайтед

Кобби Майну может и не покинуть АПЛ.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Кобби Майну привлекает все больше интереса, утверждает Football Insider.

Напомним, что в конце лета хавбек попросил отправить его в аренду, так как он недоволен своим игровым временем.

Клуб не решился отпускать игрока, хотя был серьезный интерес со стороны Наполи.

Итальянский клуб все еще заинтересован в аренде Майну, однако зимой за него может побороться так же и Тоттенхэм.

Оба клуба готовы взять игрока в аренду, сам Кобби хочет уйти в аренду, однако Манчестер Юнайтед все так же не хочет его отпускать.

