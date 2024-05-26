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"Это было великолепно": легенда Манчестер Сити восхитился голом Мэйну, при этом выиграв деньги на ставках

В отличие от рэпера Дрейка, Серхио Агуэро не имеет никакого проклятия.
26 мая, 13:44
Серхио Агуэро / Getty Images
Серхио Агуэро / Getty Images

Финал Кубка Англии сезона-2023 прошел вовсе не так, как рассчитывали фанаты Манчестер Сити.

Их любимая команда уступила Манчестер Юнайтед со счетом 1:2. Одним из поклонников, который был разочарован игрой и результатом, оказался легендарный форвард "горожан" Серхио Агуэро.

По лицу аргентинца, который присутствовал на стриме ESPN, можно было заметить всю боль, с которой он следил за событиями на футбольном поле.

Однако Агуэро остался профессионалом и поаплодировал комбинации, которая привела к результативному удару в исполнении хавбека "красных дьяволов" Кобби Мэйну. При этом экс-форвард Ман Сити также отметил, что "это был великолепный гол".

Но в бочке дегтя была и ложка меда. Еще до матча Агуэро поделился с фанатами в Instagram фотографией своей ставки на данный поединок.

Бывший футболист Барселоны решил поставить 10 000 долларов на то, что в матче будет забито три или более голов. В итоге Агуэро выиграл 15 500 долларов.

Читай также: Манчестерские разборки: Фанаты Юнайтед и Сити устроили дикую драку перед финалом Кубка Англии

Стоит отметить, что победа в Кубке Англии может не спасти главного тренера Манчестер Юнайтед Эрика тен Хага от потенциального увольнения.

Ранее стало известно, что руководство манкунианцев вскоре проведет заседание, во время которого будет рассмотрено выступление команды в сезоне-2023/24. И именно после подведения итогов станет известно, сохранит нидерландец свое рабочее место или нет.

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