iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Стали известны сроки возвращения капитана Арсенала

Мартин Эдегор пропустит шесть матчей.
Сегодня, 17:20       Автор: Андрей Безуглый
Мартин Эдегор / Getty Images
Мартин Эдегор / Getty Images

Хавбек Арсенала Мартин Эдегор еще нескоро вернутся на футбольное поле, сообщает BBC.

Напомним, что норвежец травмировался еще 4 октября в матче против Вест Хэма.

Травма колено оказалась довольно серьезной, а потому восставление игрока затянется приблизительно до середине ноября. В клубе ждут, что Эдегор вернется к тренировкам перед следующей международной паузой.

Таким образом Арсенал проведет без своего капитана шесть поединков - четыре в АПЛ и еще два в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Мартин Эдегор провел шесть матчей, отличившись одним ассистом.

Ранее также сообщалось, что сборная Англии потеряла еще одного игрока.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мартин эдегор

Статьи по теме

Лидер сборной Норвегии не поможет команда на квалификации к ЧМ-2026 Лидер сборной Норвегии не поможет команда на квалификации к ЧМ-2026
Капитан Арсенала установил антирекорд АПЛ Капитан Арсенала установил антирекорд АПЛ
Капитан Арсенала не успеет восстановиться к матчу с Шахтером Капитан Арсенала не успеет восстановиться к матчу с Шахтером
Тренер сборной Норвегии расстроил фанатов Арсенала новостью о восстановлении Эдегора Тренер сборной Норвегии расстроил фанатов Арсенала новостью о восстановлении Эдегора

Видео

НБА: Шульга отметился первыми ассистами
НБА: Шульга отметился первыми ассистами

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров

Последние новости

Украина18:35
Экс-защитник сборной Украины почти сутки заблокирован в своей машине неизвестными в форме
Теннис18:19
Кирьос в очередной раз анонсировал возвращение на корт
Европа18:10
Еще один клуб претендует на таланта Манчестер Юнайтед
Европа17:44
Азербайджан выплатил чемпиону Европы-2016 компенсацию
Киберспорт17:40
NaVi стартуют против росиян на BLAST Slam IV
Европа17:20
Стали известны сроки возвращения капитана Арсенала
Формула 116:56
Хэмилтон рискует войти в историю Феррари с антирекордом
Теннис16:42
Украинская теннисистка борется за награду Heart Award
ЧМ-202616:23
Шок для Азербайджана. Защитник пропустит матч с Украиной
Украина16:03
Сабо дал честную оценку полузащитнику Динамо перед матчем сборной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK