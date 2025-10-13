Стали известны сроки возвращения капитана Арсенала

Хавбек Арсенала Мартин Эдегор еще нескоро вернутся на футбольное поле, сообщает BBC.

Напомним, что норвежец травмировался еще 4 октября в матче против Вест Хэма.

Травма колено оказалась довольно серьезной, а потому восставление игрока затянется приблизительно до середине ноября. В клубе ждут, что Эдегор вернется к тренировкам перед следующей международной паузой.

Таким образом Арсенал проведет без своего капитана шесть поединков - четыре в АПЛ и еще два в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Мартин Эдегор провел шесть матчей, отличившись одним ассистом.

Ранее также сообщалось, что сборная Англии потеряла еще одного игрока.

