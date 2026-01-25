iSport.ua
Свитолина назвала вторую "соперницу" в противостоянии с Гауфф

Украинка готовится к непростому поединку.
Сегодня, 19:21       Автор: Антон Федорцив
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open, где встретится с американской теннисисткой Кори Гауфф. Вызовом для обоих станут погодные условия, сообщает YouTube-канал турнира.

"Я думаю, что настоящая подготовка начнется завтра – с гидратации и просто попытки оставаться в более холодных условиях. Я считаю, важно быть максимально подготовленной, но мы обе будем в одинаковых условиях.

Поэтому, думаю, важно использовать завтрашний день для отдыха, чтобы потом быть готовым к этой экстремальной жаре", – заявила Свитолина.

Украинка уверена, что она и Гауфф будут играть не только друг против друга. Погода станет еще одной "соперницей" на корте для обоих. Во вторник метеорологи прогнозируют в Мельбурне до 42 градусов тепла.

К слову, ранее Свитолина прокомментировала победу в 1/8 финала над бесфлажной россиянкой Миррой Андреевой.

