iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона - Овьедо 3:0: обзор матча и результат игры 25.01.2026

Каталонцы уверенно разобрались с последней командой чемпионата.
Сегодня, 19:30       Автор: Игорь Мищук
Барселона разгромила Овьедо / Getty Images
Барселона разгромила Овьедо / Getty Images

В воскресенье, 25 января, Барселона встречалась на своем поле с Овьедо в матче 21-го тура испанской Ла Лиги.

Подопечные Ханса-Дитера Флика одержали разгромную победу над аутсайдером национального первенства, отправив в ворота соперника три безответных мяча.

Читай также: Дубль Мбаппе принес Реалу победу над Вильярреалом

Первый тайм команды провели без забитых мячей, а во второй половине встречи Барселона уверенно сделала положительный для себя результат противостояния.

На 52-й минуте Дани Ольмо вывел каталонцев вперед, а уже спустя пять минут Рафинья удвоил преимущество. На 73-й минуте Ольмо записал себе в актив еще и голевую передачу, ассистировав Ламину Ямалю, который установил окончательный счет.

Барселона с 52 набранными очками вернулась на первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, опередив на один балл Реал. Овьедо с 13 пунктами занимает последнее место в чемпионате.

Статистика матча Барселона - Овьедо 21-го тура чемпионата Испании

Барселона - Овьедо 3:0

Голы: Ольмо, 52, Рафинья, 57, Ямаль, 73

Ожидаемые голы (xG): 2.43 - 0.46
Владение мячом: 73% - 27%
Удары: 15 - 12
Удары в створ: 7 - 3
Угловые: 10 - 1
Фолы: 8 - 21

Барселона: Ж. Гарсия - Канселу (Бальде, 60), Кубарси, Э. Гарсия, Мартин (Кунде, 46) - Касадо, де Йонг, Ольмо (Берналь, 75) - Ямаль (Бардагжи, 78), Левандовски, Диас (Лопес, 60).

Овьедо: Эсканделл - Аихадо (Видаль, 66), Костас, Карму, Лопес - Ассан (Борбас, 82), Сибо, Коломбатто (Касорла, 82), Чайра - Рейна (Фонсека, 66), Виньяс (Брекало, 82).

Предупреждения: Мартин - Эсканделл, Костас.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона овьедо Чемпионат Испании Ла Лига

Статьи по теме

Дубль Мбаппе принес Реалу победу над Вильярреалом Дубль Мбаппе принес Реалу победу над Вильярреалом
Барселона подтвердила травму основного хавбека, назвав сроки восстановления Барселона подтвердила травму основного хавбека, назвав сроки восстановления
Ключевой игрок Барселоны травмировался в матче с аутсайдером ЛЧ Ключевой игрок Барселоны травмировался в матче с аутсайдером ЛЧ
Звезда Динамо подписал новый контракт Звезда Динамо подписал новый контракт

Видео

ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал против МЮ, Ювентус сыграет с Наполи, Судаков и Трубин встретятся с Эштрела
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Украина21:30
Звезда Динамо подписал новый контракт
Европа20:59
Ювентус уверенно одолел Наполи
Биатлон20:30
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
Европа20:27
Манчестер Юнайтед обыграл Арсенал
Биатлон20:05
Симон победой в масс-старте закрыла этап Кубка мира в Новом Месте
Европа19:55
Финалист Кубка Африки сорвал трансфер в Ювентус
Европа19:30
Барселона разгромила Овьедо и вернула лидерство в Ла Лиге
Теннис19:21
Свитолина назвала вторую "соперницу" в противостоянии с Гауфф
Биатлон19:10
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
Футзал18:48
Украина одержала первую победу на Евро-2026 по футзалу, одолев Литву
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK