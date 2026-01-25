Барселона - Овьедо 3:0: обзор матча и результат игры 25.01.2026

В воскресенье, 25 января, Барселона встречалась на своем поле с Овьедо в матче 21-го тура испанской Ла Лиги.

Подопечные Ханса-Дитера Флика одержали разгромную победу над аутсайдером национального первенства, отправив в ворота соперника три безответных мяча.

Первый тайм команды провели без забитых мячей, а во второй половине встречи Барселона уверенно сделала положительный для себя результат противостояния.

На 52-й минуте Дани Ольмо вывел каталонцев вперед, а уже спустя пять минут Рафинья удвоил преимущество. На 73-й минуте Ольмо записал себе в актив еще и голевую передачу, ассистировав Ламину Ямалю, который установил окончательный счет.

Барселона с 52 набранными очками вернулась на первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, опередив на один балл Реал. Овьедо с 13 пунктами занимает последнее место в чемпионате.

Статистика матча Барселона - Овьедо 21-го тура чемпионата Испании

Барселона - Овьедо 3:0

Голы: Ольмо, 52, Рафинья, 57, Ямаль, 73

Ожидаемые голы (xG): 2.43 - 0.46

Владение мячом: 73% - 27%

Удары: 15 - 12

Удары в створ: 7 - 3

Угловые: 10 - 1

Фолы: 8 - 21

Барселона: Ж. Гарсия - Канселу (Бальде, 60), Кубарси, Э. Гарсия, Мартин (Кунде, 46) - Касадо, де Йонг, Ольмо (Берналь, 75) - Ямаль (Бардагжи, 78), Левандовски, Диас (Лопес, 60).

Овьедо: Эсканделл - Аихадо (Видаль, 66), Костас, Карму, Лопес - Ассан (Борбас, 82), Сибо, Коломбатто (Касорла, 82), Чайра - Рейна (Фонсека, 66), Виньяс (Брекало, 82).

Предупреждения: Мартин - Эсканделл, Костас.

