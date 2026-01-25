iSport.ua
Украина одержала первую победу на Евро-2026 по футзалу, одолев Литву

В то же время украинская сборная потеряла шансы на первое место в группе.
Сегодня, 18:48
В воскресенье, 25 января, сборная Украины во втором туре группового этапа чемпионата Европы по футзалу встречалась с Литвой.

После стартового поражения от Армении (1:2) команда Александра Косенко сумела взять первые очки на нынешнем континентальном первенстве, одержав победу над литовцами со счетом 4:1.

Украина открыла счет в противостоянии на седьмой минуте, когда мяч в ворота соперников отличным дальним ударом отправил Игорь Чернявский. Еще до перерыва "сине-желтым" удалось удвоить преимущество - украинцы разыграли угловой, а Владислав Первеев слета успешно пробил низом.

Во втором тайме голкипер украинской сборной Александр Сухов убежал в контратаку и выдал результативную передачу на Игоря Корсуна, который довел счет до разгромного. А четвертый гол украинцев себе в актив записал Даниил Абакшин, отправив мяч с середины площадки в пустые ворота литовцев. Соперники "сине-желтых" смогли отыграть только один мяч усилиями Владимира Дерендяева.

Евро-2026 по футзалу
Группа В, второй тур

Украина - Литва 4:1

Голы: Дерендяев, 36 - Чернявский, 7, Первеев, 13, Корсун, 23, Абакшин, 33

В другом матче группы сборная Армении обыграла 5:4 Чехию, из-за чего Украина потеряла шансы на первое место в квартете. В случае равенства очков с армянами, на счету которых сейчас шесть баллов, украинцы будут им уступать за счет поражения в очной встрече.

Сборная Украины имеет на данный момент три балла и поднялась на второе место в группе B. На счету Чехии и Литвы по одному набранному пункту. В плей-офф чемпионата Европы из квартета выйдут две лучшие команды.

В заключительном туре групповой стадии Евро-2026 Украина сыграет против Чехии. Матч состоится в среду, 28 января, и начнется в 20:30 по киевскому времени.

