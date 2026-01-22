Сборная Украины неудачно стартовала на Евро-2026 по футзалу

В четверг, 22 января, сборная Украины провела свой стартовый матч на чемпионате Европы-2026 по футзалу.

Подопечным Александра Косенко противостоял дебютант континентального первенства команда Армении, однако украинцы не смогли справиться с соперником, потерпев поражение со счетом 1:2.

Первый тайм оппоненты провели без забитых мячей, а после перерыва сборной Украины удалось повести в противостоянии благодаря дальнему результативному удару Владислава Первеева.

Тем не менее вскоре армяне смогли отыграться усилиями Миграна Дерменджяна, а ближе к концу встречи он же вырвал для своей команды историческую победу, оформив дубль.

Евро-2026 по футзалу

Группа В, первый тур

Армения - Украина 2:1

Голы: Дерменджян, 30, 38 - Первеев, 26

В другом матче первого тура в квартете В сегодня в 20:00 по киевскому времени встретятся Литва и Чехия.

Сборная Украины свой следующий поединок на Евро-2026 проведет против литовцев. Матч состоится в воскресенье, 25 января, и начнется в 17:00 по Киеву.

Отметим, что из группы в плей-офф чемпионата Европы выйдут две лучшие сборные.

