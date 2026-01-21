iSport.ua
Сборная Украины объявила заявку на Евро-2026

Отечественные футзалисты отправляются на чемпионат.
Сегодня, 12:50       Автор: Антон Федорцив
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Тренерский штаб национальной команды Украины по футзалу определился с финальным списком исполнителей на чемпионат Европы. На турнир поедут 14 футзалистов, сообщает Ассоциация футзала Украины в Telegram.

Александр Косенко взял на Евро-2026 и легионеров, и представителей чемпионата Украины. В заявку попали трио голкиперов и 11 универсалов. Легионеры представляют первенства Казахстана, Польши и Испании.

Заявка сборной Украины на футзальный Евро-2026:

Вратари: Иван Белимов, Александр Сухов, Юрий Савенко

Универсалы: Евгений Жук, Игорь Чернявский, Александр Педяш, Владислав Первеев, Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниил Абакшин, Петр Шотурма, Илья Приходько, Игорь Корсун, Николай Микитюк

 

"Сине-желтые" попали в квартет B чемпионата Европы. На групповом этапе подопечные Косенко встретятся со сборными Армении, Литвы и Чехии. Премьерный поединок – 22 января против кавказской команды.

К слову, ранее УАФ призвала не допускать символику Беларуси на Евро-2026.

