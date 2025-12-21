iSport.ua
Баскетбол

Дончич досрочно покинул матч против Клипперс

Пока неизвестна серьезность травмы.
Сегодня, 10:21
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

В матче против Клипперс лидер Лейкерс Лука Дончич получил травму.

Перед началом третьей четверти матча Лейкерс объявили, что словенский защитник пропустит остаток игры из-за ушиба левой ноги.

Отмечается, что серьёзность травмы игрока пока неизвестна, как и момент, когда он её получил.

Добавим, что за 19 минут на площадке он набрал 12 очков, сделал 5 подборов, 2 передачи и 4 потери, реализовав 4 броска из 13 с игры и 1 из 6 с трёхочковой дуги.

Видеообзор матча Лейкерс — Клипперс можно увидеть на нашем сайте.

