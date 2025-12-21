iSport.ua
НБА: Филадельфия одержала победу над Далласом, Орландо обыграл Юту в овертайме

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 09:10
Голден Стейт - Финикс / Getty Images
В ночь на воскресенье, 21 декабря, прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого состоялось десять матчей.

Команде Юты, в составе которой играет Святослав Михайлюк, не хватило всего нескольких очков для победы над Орландо.

Украинец набрал за игру 23 очка, реализовав 9 из 16 бросков с игры и 5 из 8 трёхочковых, также Михайлюк сделал 3 подбора, отдал 2 передачи, совершил 1 перехват, и не допустил потерь, сделал 1 фол. 

Результаты матчей НБА за 21 декабря

Юта - Орландо - 127:128 OT (38:36, 22:29, 22:32, 36:21, 9:10)  

Юта: Джордж (27 + 9 передач + 5 потерь), Михайлюк (23), Бэйли (14), Филиповски (6), Нуркич (4 + 8 подборов) – старт; Коллиер (18 + 9 передач), Лав (16 + 16 подборов), Сенсабо (12), Хендрикс (6), Клэйтон (1), Уильямс (0).  

Орландо: Бэйн (32 + 5 потерь), Банкеро (23 + 9 подборов + 9 передач), Блэк (20), Картер (14 + 9 подборов), Джонс (5) – старт; Пенда (13 + 12 подборов), Ричардсон (10), Битадзе (5), Ховард (5), Айзек (1).  

Денвер - Хьюстон - 101:115 (29:26, 16:27, 21:29, 35:33)

Денвер: Йокич (25 + 7 подборов + 5 потерь), Дж. Мюррэй (16 + 7 передач), Джонс (9), Хардуэй (8), К. Джонсон (6) – старт; Б. Браун (12 + 12 подборов), Пикетт (10), Валанчюнас (10), Стротер (2), Тайсон (2), Ннаджи (1).

Хьюстон: Дюрэнт (31), Смит (22 + 10 подборов), Томпсон (16 + 6 передач), Окоги (9), Шенгюн (8 + 5 потерь) – старт; Шеппард (28 + 6 передач), Адамс (1 + 12 подборов), А. Холидэй (0), Тэйт (0).

Новый Орлеан - Индиана - 128:109 (44:27, 20:22, 34:30, 30:30)

Новый Орлеан: Бей (18), Мерфи (17), Куин (17 + 10 подборов), Фирс (5), Джонс (5) – старт; Уильямсон (29 + 7 подборов), Пул (16 + 6 передач), Пиви (8), Маткович (6 + 9 подборов), Мисси (4), Альварадо (3), Хоукинс (0).

Индиана: Сиакам (22), Хафф (9), Нембхард (7), Матурин (4), Джексон (2) – старт; Ферфи (18), Макконнелл (16 + 8 передач), Мэтьюз (7), Уокер (7), Томпсон (7), Уайзмен (6), Джексон (4).

Торонто - Бостон - 96:112 (20:32, 31:17, 29:34, 16:29)

Торонто: Ингрэм (24 + 7 передач), Мамукелашвили (24), Барнс (12 + 9 подборов + 6 передач), Агбаджи (6), Куикли (3 + 7 передач) – старт; Мюррэй-Бойлс (9), Уолтер (7), Шэд (6), Дик (5), Темпл (0), Бэттл (0).

Бостон: Притчард (33 + 7 подборов + 10 передач), Уайт (15 + 7 передач), Кета (14), Хаузер (6), Уолш (0) – старт; Саймонс (15), Гарза (12 + 10 подборов), Гонсалес (10 + 10 подборов), Майнотт (5), Шайерман (2).

Филадельфия - Даллас - 121:114 (38:33, 30:29, 23:35, 30:17)

Филадельфия: Макси (38), Эджкомб (26), Барлоу (21), Граймс (6 + 7 передач), Драммонд (6 + 12 подборов) – старт; Маккейн (12), Бона (10 + 8 подборов), Уокер (2 + 8 подборов), Эдвардс (0).

Даллас: Флэгг (24), Дэвис (24 + 15 подборов), Маршалл (22 + 9 подборов + 5 потерь), Вашингтон (15 + 8 подборов), Нембхард (7) – старт; Уильямс (10), Томпсон (10), Гэффорд (2 + 4 блок-шота), Расселл (0), Кристи (0).

Детройт - Шарлотт - 112:86 (33:27, 22:18, 24:27, 33:14)

Детройт: Каннингем (22 + 10 подборов + 10 передач), Дюрен (19 + 11 подборов), Харрис (16), Д. Робинсон (15), Томпсон (14 + 4 блок-шота) – старт; Холланд (9 + 9 подборов), Стюарт (8 + 11 подборов), Айви (5), Грин (2), Леверт (2), Дженкинс (0), Сассер (0), Рид (0).

Шарлотт: Книппел (19 + 7 подборов), Бриджес (19), Миллер (14 + 7 подборов + 5 потерь), Болл (8 + 6 передач), Колкбреннер (4 + 7 подборов) – старт; Салон (8), Грин (5), Джеймс (5), Мэнн (3), Диабате (1), Пламли (0), Коннотон (0).

Мемфис - Вашингтон - 122:130 (30:25, 38:28, 27:42, 27:35)

Мемфис: Джарен Джексон (22 + 8 подборов), Спенсер (19 + 11 передач), Кауард (14), Уэллс (4), Кларк (2) – старт; Альдама (37 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (11), Проспер (8), Лэндейл (5 + 8 подборов).

Вашингтон: Макколлум (28 + 6 передач), Джордж (28 + 7 подборов + 7 передач), Сарр (18 + 11 подборов), Кэррингтон (14 + 7 подборов), Миддлтон (6) – старт; Бэгли (16), Джонсон (12), Шэмпени (4 + 11 подборов), Райли (4), Брэнэм (0).

Голден Стейт - Финикс - 119:116 (32:44, 32:23, 29:20, 26:29)

Голден Стэйт: Карри (28 + 10 подборов + 6 передач), Батлер (25), Пост (7), Др. Грин (4), Муди (3) – старт; Ричард (20), Подземски (11 + 6 передач), Сантос (5), Пэйтон II (5 + 8 подборов), Джексон-Дэвис (5 + 7 подборов), Спенсер (4), Мелтон (2).

Финикс: Букер (38), Брукс (22), Гиллеспи (16), О’Нил (5), Уильямс (4) – старт; Игодаро (10 + 7 подборов), Гудвин (9), Данн (7), Буей (5).

Сакраменто - Портленд - 93:98 (26:28, 18:19, 25:25, 24:26)

Сакраменто: Рейно (17 + 11 подборов + 5 потерь), Дерозан (15 + 5 перехватов), Мюррэй (15), Уэстбрук (7 + 8 подборов + 7 передач + 5 перехватов), Ачиува (2) – старт; Шредер (21 + 6 передач), Клиффорд (12), Кардуэлл (4 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Шарич (0), Эллис (0).

Портленд: Авдия (24 + 7 подборов + 10 передач + 5 потерь), Шарп (23), Камара (15), Клинган (14 + 14 подборов), Мюррэй (9) – старт; Р. Уильямс (10 + 9 подборов), Лав (2), Сиссоко (1), Рит (0), Рупер (0).

Клипперс - Лейкерс - 103:88 (28:15, 26:24, 26:22, 23:27)

Клипперс: Леонард (32 + 12 подборов), Харден (21 + 10 передач), Коллинз (17 + 12 подборов), Данн (8), Зубац (5) – старт; Б. Лопес (11), Сэндерс (4), Батюм (3), Богданович (2), Миллер (0), Браун (0).

Лейкерс: Джеймс (36), Дончич (12), Ларэвиа (12 + 11 подборов + 6 передач), Хэйс (8), Смарт (5) – старт; Смит (9), Вандербилт (4), Кнехт (2), Тьеро (0), Клебер (0).

