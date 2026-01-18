iSport.ua
Свитолина вышла во второй круг Australian Open, одолев Букшу

Успешно стартовала в турнире.
Сегодня, 09:43       Автор: Валентина Чорноштан
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

В воскресенье, 18 января, прошёл поединок 1/64 финала Australian Open, в котором Элина Свитолина смогла одолеть представительницу Испании Кристину Букшу.

Матч длился 1 час 10 минут. За это время украинская теннисистка сделала 11 подач навылет, 17 виннеров, реализовала 5 из 10 брейк-поинтов, отыграла 1 из 2 брейков, а в пассиве 3 двойные ошибки.

Счёт встречи 2:0 - 6:4, 6:1.

Теперь во втором круге Элина сыграет с победительницей пары Линды Климович и Франчески Джонс.

А вот другая украинская теннисистка, Марта Костюк, не смогла пройти во второй круг турнира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Елина Свитолина

