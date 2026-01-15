iSport.ua
Стародубцевая пробилась в основную сетку Australian Open

Представительство Украины на мэйджоре выросло.
Сегодня, 07:17       Автор: Антон Федорцив
Юлия Стародубцева / Getty Images
Юлия Стародубцева / Getty Images

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева успешно преодолела сито квалификации Открытого чемпионата Австралии. В финале отбора она одолела болгарку Викторию Томову в двух сетах.

В первой партии соперницы шли нога в ногу. Даже брейки оформили одна за другой, так что дело дошло до тай-брейка. Там Стародубцева быстро создала гандикап (4:0), а затем легко дожала оппонентку.

Реваншироваться во втором сете Томова не сумела. Украинка взяла подачи болгарской теннисистки в четвертом и восьмом геймах и отправилась в 1/64 финала. На вторую партию она потратила всего 39 минут.

Australian Open, квалификация
женщины, финал
Юлия Стародубцева (Украина) – Виктория Томова (Болгария) – 7:6, 6:2

