Стародубцева обидно проиграла в первом раунде Australian Open

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№110 WTA) в первом круге Открытого чемпионата Австралии померялась силами с местной спортсменкой Айлой Томлянович (№78 WTA).

Первый сет начался для украинки очень с нереализованного брейк-поинта, но уже в третьем гейме она с третьей попытки оформила брейк и вышла вперед. Дальше уже у Томлянович было четыре брейк-поинта, но ни один она не смогла реализовать.

Во втором сете Юлия все же проиграла гейм на своей подаче в начале, а когда счет был 1:3, девушки начали один за одним проигрывать геймы на своих подачах. В последствии все дошло до тай-брейка, на котором Томлянович оказалась сильнее.

На третий сет у Юлии уже не хватило сил и она проиграла его почти вчистую.

1-й раунд, Australian Open

Юлия Стародубцева (Украина) - Айла Томлянович (Австралия) - 6:4, 6:7 (3), 1:6

Напомним, что ранее в первом круге Australian Open вылетели Марта Костюк и Даяна Ястремская, и лишь Элина Свитолина сумела одержать победу..

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!