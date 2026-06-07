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Баскетбол

Уорриорз хотят оставить Порзингиса, но на своих условиях

Хотят продлить контракт с латышом, но не за 30 млн.
Сегодня, 13:22       Автор: Валентина Чорноштан
Кристапс Порзингис / Getty Images
Кристапс Порзингис / Getty Images

Голден Стэйт принял решение сохранить в составе Кристапса Порзингиса.

Однако о продлении речь пойдёт, если игрок согласится заключить контракт на выгодных для Уорриорз условиях, пишет Марк Стейн.

Напомним, что Порзингис присоединился к клубу перед дедлайном, имея истекающий контракт на 30,5 миллиона долларов.

Голден Стэйт надеется, что 30-летний латыш согласится на понижение зарплаты при продлении соглашения в межсезонье-2026.

К слову, третий матч финала НБА  посетит президент США.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристапс Порзингис Голден Стейт Уорриорз

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