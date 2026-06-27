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Баскетбол

Уорриорз уверены, что перехватят звезду Лейкерс

Считают себя фаворитами на подписание Леброна.
Сегодня, 14:28       Автор: Валентина Чорноштан
Форма Голден Стейт / Getty Images
Форма Голден Стейт / Getty Images

Голден Стейт расценивает себя одним из главных претендентов на подписание Леброна Джеймса.

Внутри команды из Сан‑Франциско считают, что если форвард покинет Лейкерс и выйдет на рынок свободных агентов, то именно они смогут его подписать.

Однако такой сценарий возможен только в случае, если Леброн будет готов к существенному снижему зарплаты, выступая за Уорриорз, передает ClutchPoints.

Также его потенциальный переход будет зависеть от его веры в конкурентоспособность нынешнего состава команды в борьбе за чемпионство.

Тем временем Портленд готов к рекордной сделке по обмену игрока Селтикс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос Анджелес Лейкерс Голден Стейт Уорриорз

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