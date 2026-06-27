Уорриорз уверены, что перехватят звезду Лейкерс

Считают себя фаворитами на подписание Леброна.

Голден Стейт расценивает себя одним из главных претендентов на подписание Леброна Джеймса.

Внутри команды из Сан‑Франциско считают, что если форвард покинет Лейкерс и выйдет на рынок свободных агентов, то именно они смогут его подписать.

Однако такой сценарий возможен только в случае, если Леброн будет готов к существенному снижему зарплаты, выступая за Уорриорз, передает ClutchPoints.

Также его потенциальный переход будет зависеть от его веры в конкурентоспособность нынешнего состава команды в борьбе за чемпионство.

Тем временем Портленд готов к рекордной сделке по обмену игрока Селтикс.

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