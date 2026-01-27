Дюбуа возобновил сотрудничество с бывшим тренером

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа вернулся к своему бывшему тренеру Дону Чарльзу, от которого ушел к Тони Симсу после досрочного поражения в реванше с Александром Усиком.

О возобновлении сотрудничества с предыдущим наставником сообщил бизнес-партнер британского боксера Риз Хан.

"От имени команды Дюбуа я хочу подтвердить СМИ и всем заинтересованным сторонам, что Даниэль решил возобновить профессиональные отношения с Доном Чарльзом и его тренерской командой.

После тщательного рассмотрения и обсуждений с командой Даниэль решил пересмотреть это решение. Теперь он вернется к работе с Чарльзом, в углу которого Дюбуа добился своих самых больших достижений на данный момент. Дальнейшие новости о боях будут объявлены позже", - приводит слова Хана The Ring.

Ранее менеджер Чжана Чжилея отреагировал на желание промоутера Дюбуа устроить бой.

