Дюбуа возобновил сотрудничество с бывшим тренером

Британский экс-чемпион вернулся к Дону Чарльзу.
Сегодня, 16:59       Автор: Игорь Мищук
Даниэль Дюбуа и Дон Чарльз / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Дон Чарльз / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа вернулся к своему бывшему тренеру Дону Чарльзу, от которого ушел к Тони Симсу после досрочного поражения в реванше с Александром Усиком.

О возобновлении сотрудничества с предыдущим наставником сообщил бизнес-партнер британского боксера Риз Хан.

Читай также: "Бой двух мощных панчеров": Промоутер выбрал соперника для Дюбуа

"От имени команды Дюбуа я хочу подтвердить СМИ и всем заинтересованным сторонам, что Даниэль решил возобновить профессиональные отношения с Доном Чарльзом и его тренерской командой.

После тщательного рассмотрения и обсуждений с командой Даниэль решил пересмотреть это решение. Теперь он вернется к работе с Чарльзом, в углу которого Дюбуа добился своих самых больших достижений на данный момент. Дальнейшие новости о боях будут объявлены позже", - приводит слова Хана The Ring.

Ранее менеджер Чжана Чжилея отреагировал на желание промоутера Дюбуа устроить бой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дон Чарльз Даниэль Дюбуа

