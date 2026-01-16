"Если не Джошуа, то Усик": Промоутер Фьюри рассказал о больших планах подопечного

Британский экс-чемпион хотел бы снова встретиться в ринге с украинцем.

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил о желании своего клиента провести третий бой против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика, от которого он уже потерпел два поражения.

По словам представителя британского боксера, если не удастся организовать встречу в ринге с Энтони Джошуа, он хотел бы увидеть еще один поединок с украинцем.

"Он хотел бы снова драться с Усиком. Он сказал это. Он дал это ясно понять. Он хочет снова провести этот бой. Их оба поединка были близкими. Это были очень близкие бои, и это были увлекательные бои для болельщиков.

Вы ведь не видели скучных боев с участием Тайсона, не правда ли? Поединки, которые он проводил с Уайлдером, эти три боя были чертовски захватывающими. А тот последний был одним из самых увлекательных боев в супертяжелом весе, которые я когда-либо посещал. Это был невероятный бой.

Как я уже говорил, бои с Усиком были увлекательными. С Тайсоном любой бой увлекательный. И если этот большой бой с Джошуа состоится - это будет прекрасно. Если нет, то я хотел бы увидеть его поединок против Усика", - сказал Уоррен в комментарии Clubhouse Boxing.

