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Футбол

Моуринью выбрал замену Алабе

Подпишет Конате по схеме 4+1.
Сегодня, 16:14       Автор: Валентина Чорноштан
Ибраима Конате / Getty Images
Ибраима Конате / Getty Images

Вероятно, новый тренер Реала Жозе Моуринью поддержал идею подписания Ибраима Конате.

Как пишет Cadena SER, французский центральный защитник должен сменить Давида Алабу.

Отмечается, что 27-летний центрбек перейдёт в испанскую команду свободным агентом, ведь его контракт с мерсисайдцами рассчитан до 30 июня 2026 года.

Реал готов предложить французу контракт по схеме 4+1, но только если Флорентино Перес сохранит пост президента клуба после выборов, которые состоятся 7 июня.

К слову, мадридский клуб  представил основную форму на следующий сезон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Реал Мадрид Жозе Моуриниью Ибраима Конате

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