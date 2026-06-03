Моуринью выбрал замену Алабе

Вероятно, новый тренер Реала Жозе Моуринью поддержал идею подписания Ибраима Конате.

Как пишет Cadena SER, французский центральный защитник должен сменить Давида Алабу.

Отмечается, что 27-летний центрбек перейдёт в испанскую команду свободным агентом, ведь его контракт с мерсисайдцами рассчитан до 30 июня 2026 года.

Реал готов предложить французу контракт по схеме 4+1, но только если Флорентино Перес сохранит пост президента клуба после выборов, которые состоятся 7 июня.

К слову, мадридский клуб представил основную форму на следующий сезон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!