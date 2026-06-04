Нападающий Ювентуса покинет клуб свободным агентом

"Бьянконери" и Душан Влахович не смогли договориться о новом контракте.

Нападающий Ювентуса Душан Влахович уйдет из туринского клуба в статусе свободного агента после истечения в июне срока действия его контакта.

Руководитель отдела международных отношений и скаутинга "бьянконери" Джорджо Кьеллини подтвердил, что клубу не удалось договориться с 26-летним сербским форвардом о продлении соглашения.

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"Мне очень жаль. Он был предан Ювентусу до последнего. Он серьезный человек. За такие деньги он не останется в Италии, но это вполне естественно, что он хочет другой уровень зарплаты", - приводит слова Кьеллини журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации СМИ, туринский клуб предлагал нападающему новый контракт с заработной платой 6 миллионов евро в год плюс 1 миллион подписного бонуса, тогда как игрок хотел получать 8 миллионов евро в год и больший подписной бонус.

Напомним, что Влахович выступал за Ювентус с января 2022 года. В нынешнем сезоне сербский нападающий провел за туринцев 23 матча во всех турнирах, отличившись десятью голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Ювентус в третий раз попробует подписать форварда сборной Франции.

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