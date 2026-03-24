Пилот Мерседеса признался, что мог начать карьеру в Феррари

Антонелли откровенно о шансах начать карьеру в Скудерии.
Сегодня, 07:59       Автор: Валентина Чорноштан
Кими Антонелли / Getty Images

Пилот Мерседеса Кими Антонелли рассказал о переговорах с Феррари и оценил вероятность перехода в итальянскую команду в будущем.

"У меня были контакты с Феррари. Но я тогда был еще очень молод – мне было 10–11 лет. В Мерседесе же действительно хотели заполучить меня. Тото Вольфф связался с нами в конце 2017 года и рассказал, что они хотят видеть меня в своей молодежной программе. Я очень благодарен им за этот шанс", – цитирует 19-летнего гонщика Formula Passion.

Я понимаю всю любовь болельщиков Скудерии. Но я думаю, что болельщикам в Италии также будет приятно знать, что я уже нашел свою семью в Мерседесе. Ведь именно они выбрали меня и пригласили к себе, когда я был еще подростком, и предоставили условия для того, чтобы я мог продолжать расти и развиваться.

Напомним, что в Формуле 1 за Мерседес Кими Антонелли дебютировал в марте 2025 года на Гран-при Австралии. В этом сезоне он успел выиграть Гран-при Китая и финишировать вторым в первой гонке сезона на трассе в Мельбурне.

Ранее появилась информация, что легендарный трек готов принять Гран-при в текущем сезоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари мерседес Андреа Кими Антонелли

Шульга набрал первые очки в НБА
