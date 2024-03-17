Бё победил в гонке преследования, украинцы не финишировали

Состоялся последний этап Кубка мира по биатлону.

В субботу, 16 марта, в рамках последнего этапа Кубка мира в Кенморе, Канада, состоялась мужская гонка преследования.

Победу в данной гонке одержал норвежец Йоханнес Бё. Вторую строчку занял швед Себастьян Самуэльсон, а тройку замкнул француз Эрик Перро.

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Отметим, украинец Дмитрий Пидручный сошел с дистанции после двух огневых рубежей.

Его соотечественник Артем Прима снялся с гонки после третьей стрельбы.

Кубок мира по биатлону

Гонка преследования, мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) - 34.38,0 (1+1+0+1)

2. Себастьян Самуэльсон (Швеция) - 11,2 (0+0+1+0)

3. Эрик Перро (Франция) - 11,6 (0+1+0+0)

4. Эмильен Жаклен (Франция) - 33,5 (1+0+2+1)

5. Тарьей Бё (Норвегия) — 37,9(1+0+0+1)

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Артем Прима (Украина) – DNF

Дмитрий Пидручный (Украина) – DNF

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