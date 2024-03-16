Виттоцци выиграла гонку преследования, две украинки финишировали в очках

В субботу, 16 марта, в канадском Кенморе прошла гонка преследование у женщин.

До последнего рубежа лидировала Жюлья Симон, но ошибки на последнем рубеже привели к тому, что французуженка выпала из топ-3. Лиза Виттоцци не сильно отставала от лидера, а на последнем рубеже промаза лишь единожды.

Это не помешало ей выиграть гонку. Всего на 12 секунд отстала от нее Лу Жанмонно, у которой набралась аж три промаха. Замкнула подиум ее соотечественница Жюстин Бреза-Буше.

Благодаря своей победе и неуверенным выступлениям Тандреволд, Лиза Виттоцци вышла на первое место в общем зачете.

Украинки тоже показали себя неплохо, но лишь двум удалось попасть в очковую зону. Юлия Джима с тремя промахами оказалась 27-й, а Кристина Дмитренко, промазав лишь раз, финишировала 30-й.

Меркушиной сегодня очень не хватило скорости, хотя отстрелялась Анастасия в целом хорошо, а вот Петренко набрала аж шесть штрафных кругов.

Кенмор. Гонка преследование. Женщины

Лиза Виттоцци (Италия) (0+0+0+1) 28:15,9 Лу Жанмонно (Франция) (1+0+1+1) +12,2 Жюстин Бреза-Буше (Франция) (2+1+0+0) +19,4

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27. Юлия Джима (0+0+1+2) +2:41,3

30. Кристина Дмитренко (0+0+0+1) +2:51,9

45. Анастасия Меркушина (0+0+2+0) +4:07,2

47. Ирина Петренко (1+3+1+1) +4:16,5



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