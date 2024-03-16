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Виттоцци выиграла гонку преследования, две украинки финишировали в очках

Итальянская биатлонистка вышла в лидеры зачета.
Сегодня, 20:15
Лиза Виттоцци / Getty Images
Лиза Виттоцци / Getty Images

В субботу, 16 марта, в канадском Кенморе прошла гонка преследование у женщин.

До последнего рубежа лидировала Жюлья Симон, но ошибки на последнем рубеже привели к тому, что французуженка выпала из топ-3.  Лиза Виттоцци не сильно отставала от лидера, а на последнем рубеже промаза лишь единожды.

Это не помешало ей выиграть гонку. Всего на 12 секунд отстала от нее Лу Жанмонно, у которой набралась аж три промаха. Замкнула подиум ее соотечественница Жюстин Бреза-Буше. 

Благодаря своей победе и неуверенным выступлениям Тандреволд, Лиза Виттоцци вышла на первое место в общем зачете.

Украинки тоже показали себя неплохо, но лишь двум удалось попасть в очковую зону. Юлия Джима с тремя промахами оказалась 27-й, а Кристина Дмитренко, промазав лишь раз, финишировала 30-й.

Меркушиной сегодня очень не хватило скорости, хотя отстрелялась Анастасия в целом хорошо, а вот Петренко набрала аж шесть штрафных кругов.

Кенмор. Гонка преследование. Женщины

  1. Лиза Виттоцци (Италия) (0+0+0+1) 28:15,9
  2. Лу Жанмонно (Франция) (1+0+1+1) +12,2
  3. Жюстин Бреза-Буше (Франция) (2+1+0+0) +19,4

...
27.  Юлия Джима (0+0+1+2) +2:41,3
30.  Кристина Дмитренко (0+0+0+1) +2:51,9
45.  Анастасия Меркушина (0+0+2+0) +4:07,2
47.  Ирина Петренко (1+3+1+1) +4:16,5
 

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