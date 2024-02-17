Биатлон: Швеция выиграла мужскую эстафету, Украина стала 13-й
Вашему вниманию результаты очередного этапа чемпионата мира.
В субботу, 17 февраля, состоялась мужская эстафета на чемпионате мира в Новое Место.
Сборная Украины по биатлону в составе Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Денис Насыко и Антон Дудченко заняла 13-е место.
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Сенсационно победу одержала сборная Швеции, которая воспользовалась оплошностью в стрельбе со стороны норвежцев, став первой.
Вторую строчку заняли норвежцы, а тройку замкнули спортсмены из Франции.
Мужская эстафета. Результаты
1. Швеция (0+9)
2. Норвегия (4+11) +11.8
3. Франция (3+13) +12.8
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13. Украина (1+11) +3.43.7
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