Биатлон: Швеция выиграла мужскую эстафету, Украина стала 13-й

В субботу, 17 февраля, состоялась мужская эстафета на чемпионате мира в Новое Место.

Сборная Украины по биатлону в составе Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Денис Насыко и Антон Дудченко заняла 13-е место.

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Сенсационно победу одержала сборная Швеции, которая воспользовалась оплошностью в стрельбе со стороны норвежцев, став первой.

Вторую строчку заняли норвежцы, а тройку замкнули спортсмены из Франции.

Мужская эстафета. Результаты

1. Швеция (0+9)

2. Норвегия (4+11) +11.8

3. Франция (3+13) +12.8

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13. Украина (1+11) +3.43.7

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